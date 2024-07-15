На саммите также было отмечено, что "полноценное членство Украины в НАТО не имеет альтернатив". Об этом в разговоре 24 Каналом напомнил народный депутат партии "Слуга народа" Олег Дунда, отметив, что еще за неделю до начала этого мероприятия не было надежд на то, что Украина получит такую поддержку со стороны Альянса.

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НАТО нуждается в изменениях

Однако, по его словам, за два дня до проведения встречи стран-членов Альянса все изменилось.

Саммит НАТО принес Украине то, чего даже не ожидали, – заявление о неизменности и стопроцентной гарантии того, что Украина станет членом НАТО. Очень хорошо, что произошли такие изменения и было принято это политическое решение, в соответствии с которым теперь НАТО будет двигаться,

– подчеркнул народный депутат.

В то же время, по его мнению, дальнейшее продвижение в этом направлении зависит от Украины и нашего стремления присоединиться к Альянсу. Мы все имеем полгода для того, чтобы решить все необходимые вопросы.

Кроме того, НАТО сейчас также переживает определенные сложные времена, ведь в том виде, в котором существует сейчас, он не отвечает вызовам сегодняшнего дня. Альянс требует больших изменений, ведь мир, который мы знали до 2022 года, уничтожен, а старые правила мировой безопасности уже не работают,

– подчеркнул Дунда.

Однако вопрос в том, что наши партнеры на Западе не имеют видения, какие изменения нужны для НАТО. Они осознают, что система мировой безопасности, в частности в Европе, которая основывается вокруг одного государства, является очень рискованной. Она не решает задачи и не снижает риски безопасности, которые существовали.

"Об этом свидетельствует ситуация на Ближнем Востоке, на Африканском континенте, где базы США выводят с территорий определенных стран, а также заявления "блогера из Новоогарево" (Владимира Путина – 24 Канал), который заявляет, что в Евразии вообще не должно быть "военных баз Соединенных Штатов", – отметил он.

Украина может стать региональным лидером

В этой ситуации НАТО нужно искать региональных стран-лидеров, вокруг которых могут объединяться другие государства. А США будут предоставлять им "ядерный зонтик". Только за счет таких региональных блоков можно гарантировать будущую мировую безопасность,

"В этом смысле Украина, которая завоевала своей кровью и победой право советовать или выставлять требования, должна предложить партнерам из стран НАТО наше видение структуры мировой безопасности. Именно наша страна – единственная, вокруг которой могут объединяться другие на базе безопасности", – уверен Олег Дунда.

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