Состоялся саммит в период с 9 по 11 июля в Вашингтоне, столице США. Дмитрий Песков, пресс-секретаря Владимира Путина, прокомментировал мероприятие, о чем рассказали, в частности, международные СМИ.
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Противостояние России и НАТО
По словам Пескова, Североатлантический альянс якобы демонстрирует свою решимость в том, чтобы оставаться для России врагом.
Кремль заявил, что считает результат саммита НАТО "угрожающими" для России и таким, что сигнализирует об отсутствии оснований для начала переговоров о прекращении войны,
– подытоживает Bloomberg слова Пескова.
Как неоднократно утверждали в Москве, потенциальное членство Украины в НАТО было одной из "причин", почему российская армия начала полномасштабное вторжение Украины.
Нетрудно понять манипуляции России. Среди прочего, Песков отмечал, что Альянс "четко дал понять, что Украина будет в НАТО". Вместе с тем генсек Йенс Столтенберг акцентирует: Украина присоединится к НАТО, когда наступит соответствующее время.
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Ранее аналитики писали, что НАТО действительно опасается агрессии со стороны России. Германия вместе с Альянсом разрабатывает стратегию по переброске войск на восток Европы в случае начала нападения.