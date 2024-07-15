Відбувався саміт у період з 9 по 11 липня у Вашингтоні, столиці США. Дмітрій Пєсков, речника Владіміра Путіна, прокоментував захід, про що розповіли, зокрема, міжнародні ЗМІ.

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Протистояння Росії та НАТО

За словами Пєскова, Північноатлантичний альянс нібито демонструє свою рішучість у тому, аби залишатися для Росії ворогом.

Кремлі заявив, що вважає результат саміту НАТО "загрозливими" для Росії та таким, що сигналізує про відсутність підстав для початку переговорів про припинення війни,

– підсумовує Bloomberg слова Пєскова.

Як неодноразово стверджували в Москві, потенційне членство України в НАТО було однією з "причин", чому російська армія розпочала повномасштабне вторгнення України.

Не важко зрозуміти маніпуляції Росії. З-поміж іншого, Пєсков зазначав, що Альянс "чітко дав зрозуміти, що України буде в НАТО". Разом з тим генсек Єнс Столтенберг акцентує: Україна приєднається до НАТО, коли настане відповідний час.

Зверніть увагу! На тлі поточних заяв є важливою новина, що Білий дім з 2026 року планує періодично розміщувати в Німеччині зброю великої дальності як засіб стримування. Йдеться про крилаті ракети "Томагавк". У відповідь на цей крок Пєсков заявив про затягування спіралі протистояння між Росією та Заходом.

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Раніше аналітики писали, що НАТО справді остерігається агресії з боку Росії. Німеччина разом з Альянсом розробляє стратегію щодо перекидання військ на схід Європи у разі початку нападу.