Во время саммита НАТО в Вашингтоне стало известно, что США и Германия договорились о размещении ракет "Томагавк" в Германии для усиления защиты партнеров по Альянсу. В Кремле пообещали ответить. Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину взялся угрожать столицам европейских стран.

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"Европейские страны – потенциальная жертва"

По словам Пескова, ситуация с размещением ракет США в Европе уже была во времена "холодной войны". Тогда американские снаряды якобы были традиционно направлены на Советский Союз, который в свою очередь тоже держал на прицеле европейские точки, где были расположены те ракеты.

США продолжают зарабатывать деньги. Европа находится на прицеле наших ракет. Россия – на прицеле американских ракет. Мы это уже все проходили,

– заявил Песков.

Он подчеркнул, что у страны-агрессора якобы хватает потенциала для сдерживания западных ракет. В то же время, по его словам, потенциальной жертвой являются столицы тех европейских стран, где США поставят свое вооружение.

Также Песков размечтался, что Европа может повторить судьбу Советского Союза, распадом которого завершилась "холодная война".

"Европа сейчас трещит по швам. Для нее сейчас не лучшее время. Поэтому в разных конфигурациях повторение истории неизбежно", – сказал спикер Путина.