Вице-премьер также подчеркнула важность закрепления этой позиции. Заметим, что решение стран-членов Альянса существенно отличается от предыдущих заявлений и предоставляет четкое подтверждение намерений НАТО в отношении Украины.

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Когда Украину могут пригласить в НАТО по мнению Стефанишиной

Стефанишина сообщила, что приглашение Украины в НАТО остается на повестке дня Альянса и может быть предоставлено в любой момент.

Вице-премьер отметила, что в коммюнике саммита союзники четко зафиксировали, что путь Украины в НАТО является необратимым. Она подчеркнула важность закрепления этой позиции, несмотря на сложные переговоры.

Вместе с нашими друзьями мы понимали, насколько важно закрепить, что будущее украинцев не может быть разменной монетой в переговорах с агрессором. Никакие угрозы, вызовы или выборы не изменят того факта, что будущее Украины – в НАТО,

– отметила Стефанишина.

Она добавила, что 32 страны НАТО согласились с этой позицией, и любые изменения к этому решению потребуют общего консенсуса.

"Приглашение для Украины остается на повестке дня и может быть предоставлено в любой момент. Пока мы ждем этого момента, Украина становится все более военно и политически интегрированной с Альянсом", – отметила вице-премьер.

К слову, на коммюнике саммита НАТО отреагировал и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он заявил, что Украина не может ожидать еще 75 лет и отметил, что ее вступление в Альянс должно состояться раньше.