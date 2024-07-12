Таку думку 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що невідворотність вже є сигналом Владіміру Путіну. Це свідчить про незаперечність цього рішення.

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Від чого залежать терміни вступу України в НАТО

За словами Фесенка, в політиці взагалі немає нічого абсолютного та гарантованого. Історія знає приклади, коли країни підписували угоду про взаємну безпеку та оборону, а потім не виконували своїх обіцянок.

Терміни вступу України в НАТО залежить від кількох чинників:

як і коли закінчиться війна з Росією;

якою буде ситуація в Україні та НАТО.

Політолог розповів, що зараз присутня певна стурбованість через те, що наступним президентом США може стати Дональд Трамп. Європа побоюється, що він може знизити увагу до НАТО та зменшити рівень зобов'язаності, відповідальності США в рамках Альянсу.

Саме цим зумовлене рішення про те, щоб передати контроль над логістикою постачань зброї та боєприпасів з "Рамштайну" до НАТО,

– зауважив Фесенко.

Формула невідворотності, за словами політолога, є важливим сигналом Москві. Це означає, що тема членства України в НАТО не буде предметом торгів під час майбутніх переговорів щодо закінчення війни.