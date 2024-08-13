Сенатор США Ричард Блументаль во время визита в Киев заявил, что за Украиной сейчас наблюдает весь мир. Западным странам важно предоставить украинским защитникам максимальную уверенность в дальнейшей поддержке и гибкость, которая нужна для достижения победы.

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Украина имеет потенциал стать сильнейшим союзником в НАТО

"Мы не можем позволить Украине вести боевые действия с ограниченными возможностями, предоставляя ей оружие и одновременно запрещая использовать его для достижения победы. Весь мир следит за этой ситуацией. С самого начала наблюдение за Украиной идет параллельно с вниманием к действиям Соединенных Штатов", – подчеркнул сенатор.

Он отметил, что в Украине есть запасы редких минералов, включая не только литий, но и титановую руду. Сейчас в этой сфере наблюдается зависимость от Китая и других государств.

Давайте воспользуемся ресурсами Украины. Украина имеет потенциал стать экономической силой, а также военной мощью. Украина имеет потенциал стать нашим сильнейшим союзником в НАТО, и именно поэтому мы должны предоставить ей путь вперед и, надеюсь, приглашение от НАТО,

– отметил Блументаль.

Путь Украины к вступлению в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил, что Украина пока не присоединилась к Североатлантическому альянсу, поскольку для этого требуется единогласное одобрение всех 32 союзников, чего пока не достигнуто. Он также отметил, что все партнеры согласны с тем, что Украина со временем станет членом НАТО и что необходимо продолжать двигаться в этом направлении.

Важно. Вопрос Плана действий по членству в НАТО снят с повестки дня, поскольку Украина уже подала заявку. Сейчас идет процесс принятия политических решений.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в условиях полномасштабной войны с РФ Украина не должна рассчитывать на вступление в НАТО. Он подчеркнул, что некоторые страны-члены Североатлантического альянса все еще имеют опасения или сомнения относительно присоединения Украины к этой организации.

На саммите НАТО в Вашингтоне страны-члены Альянса вновь обсудили вопрос о возможного членства Украины. В их заявлении отмечается, что НАТО будет продолжать поддерживать Украину на ее "необратимом пути к полной евроатлантической интеграции".