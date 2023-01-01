"Нам доведеться змінюватися": чи має Україна шанси стати повноцінним членом ЄС

Кілька місяців тому Україна подала заявку на вступ до ЄС. Ми можемо стати повноправним членом Європейського союзу, але для цього потрібно виконати важливі реформи. Політологи запевняють, що нашій країні треба буде змінюватися.

Про це 24 Каналу сказав політолог Андрій Вігірінський. Він наголосив, що Україна може стати членом ЄС, адже в нас будуть зацікавлені, як у точці економічного росту.

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Україна немає інших варіантів

За його словами, після завершення війни Україна буде мати мало опцій – не виконувати рекомендації партнерів, або не інтегруватися в ЄС ми не можемо собі дозволити.

Політолог пояснив, що українська економіка може впасти на 40 відсотків, а потім в нас зменшиться кількість населення та, знизиться ВВП, і це призведе до того, що держава без фінансових дотацій ззовні не зможе відродитися.

Це буде протягом декількох років, поки країна буде оговтуватися від війни. І в умовах цієї вимушеності ми будемо реалізовувати те, що є запорукою вступу в ЄС, в нас просто не буде інших варіантів, бо тоді це буде економічний занепад країни, яка перемогла,

– вважає Вігірінський.

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Україні доведеться змінюватися

Він зазначає, що суспільство буде тиснути на ту політичну еліту, яка буде реалізовувати державну програму розвитку та співпраці з ЄС, щоб швидше вступити в Євросоюз.

"Іншого шляху на сьогодні для нас немає. В нас немає альтернативного майбутнього, яке колись хтось бачив у рамках співпраці з Росією чи Білоруссю. В нас, на жаль, тривалий час не буде спроможності для вибудовування самостійної економічної політики", – відповів політолог.

На думку експерта, щоб відновити економіку, нам буде потрібен капітал, але його не будуть позичати міжнародні фінансові компанії або під дуже великі відсотки.

Політолог пояснив, що нам доведеться змінюватися, бо в іншому випадку це буде колапс країни, а ми не заради цього воювали. "Всі, хто воював за цю країну, не дозволяють владі колапсувати та будуть тиснути", – вважає він.

Тому ми пройдемо цей шлях та будемо відповідати всім критеріям ЄС. А далі лише постане питання – як сама Європа подолає внутрішні протиріччя, а це особисті меркантильні інтереси,

– підсумував Вігірніський.

До слова, нещодавно президент Володимир Зеленський підписав останній необхідний для вступу до Євросоюзу законопроєкт про нацменшини. Однак досі залишається відкритим питання щодо закону про Конституційний Суд.

Нагадаємо, що у червні 2022 року, надавши Україні статус кандидата на членство, Євросоюз висунув наступні вимоги про: