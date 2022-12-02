Вступ України в ЄС буде найкращим новорічним подарунком та розгромом Путіна, – Давидюк

Міністерка з питань клімату та Європи при МЗС Німеччини Анна Люрманн заявила, що перемовини щодо вступу України в ЄС можуть розпочатися найближчим часом. Становлення нашої держави членом ЄС під час війни є цілком реальним.

Що ж стосується Північноатлантичного альянсу, то як зазначив Генсек НАТО Єнс Столтенберг, вступ України можливий вже на наступний день після перемоги. Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.

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Вступ до ЄС під час війни буде перемогою

Вступ до Євросоюзу під час війни вже й буде перемогою. Це буде розгром Путіна по всіх фронтах,

– зауважив політолог.

На його думку, це пов'язано з тим, що вже з'являються обриси перемоги. Ба більше, найближчим часом може бути одне з напівмирних рішень – росіяни виходять з Запорізької АЕС. Це може стати першим кроком, а якщо Україна стане членом ЄС, то тенденція може набути обертів.

Давидюк наголосив, що питання в тому, щоб ми не платили за вступ до Євросоюзу ні своєю територією, ні мільйонами українців, які перебувають на окупованих територіях. Ба більше, зараз вперше в історії відносин України з ЄС не вони нам ставитимуть умови, а ми можемо це робити.

Окрім того, він наголосив, що українські політики та дипломати мають активно працювати зараз над цим питанням. "Я думаю, що це може бути найкращий новорічний подарунок з боку Європейського Союзу", – підсумував політолог.

Давидюк припустив, чи можливий вступ України до ЄС під час війни: дивіться відео

"Не варто завищувати очікування"

Водночас директор Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський в ефірі 24 каналу сказав, що треба дуже обережно ставитися до таких припущень та не підігрівати суспільні настрої. На його думку, українці мають розуміти, що вступ до Євросоюзу – це складний і довготривалий процес.

Речі, які називаються перемовинами насправді не є перемовинами. Україні треба відповідати критеріям Євросоюзу,

– зауважив Тужанський.

Окрім того, він поділився своїми враженнями від спілкування з колегами в Страсбурзі та Брюсселі та виділив два основних моменти:

Україну хочуть бачити в Євросоюзі. Так, там є усвідомлення, що в майбутньому ми станемо членом ЄС, питання лише в процедурі;

нас готові далі підтримувати, що є дуже важливим до нашого вступу в ЄС.

"Не варто завищувати очікування, мовляв, наступного року ми вступимо до Євросоюзу. Це просто нереалістично й може спровокувати зворотну реакцію в суспільстві, мовляв, хтось заважає (вступу України до ЄС – 24 канал) або хтось не хоче бачити (Україну в ЄС – 24 канал). Насправді є процедура і її треба виконати", – резюмував Тужанський.