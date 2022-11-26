В Офісі Президента України анонсували підписання декларацій з ще декількома державами Альянсу до кінця року. Про це розповів дипрадник президента з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, заступник глави ОПУ Ігор Жовква.

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З якими країнами Україна вже підписала декларації про членство в ЄС та НАТО

Першою країною стала Чехія. Другою такою країною, яка офіційно задекларувала підтримку України, стала Бельгія.

До кінця року плануємо підписання ще декількох аналогічних декларацій з лідерами держав НАТО,

– сказав Жовква.

Він сказав, що це важливий міжнародний політичний сигнал у контексті досягнення прогресу України на євроінтеграційному напрямі.

Наша країна успішно просувається в імплементації семи рекомендацій Європейської комісії, необхідних для вступу до ЄС. А стандарти НАТО та взаємосумісність ми успішно опановуємо на полі бою. Голос Бельгії відіграє одну з провідних ролей у європейській спільноті і ми дуже вдячні бельгійським партнерам за цю підтримку,

– сказав Жовква.

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