В Офисе Президента Украины анонсировали подписание деклараций с еще несколькими государствами Альянса до конца года. Об этом рассказал дипрадник президента по европейской и евроатлантической интеграции, заместитель главы ОПУ Игорь Жовква.

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С какими странами Украина уже подписала декларации о членстве в ЕС и НАТО

Первой страной стала Чехия. Второй такой страной, официально задекларировавшей поддержку Украины, стала Бельгия.

До конца года планируем подписание еще нескольких аналогичных деклараций с лидерами государств НАТО,

– сказал Жовква.

Он сказал, что это важный международный политический сигнал в контексте достижения прогресса Украины в евроинтеграционном направлении.

Наша страна успешно продвигается в имплементации семи рекомендаций Европейской комиссии, необходимых для вступления в ЕС. А стандарты НАТО и взаимосовместимость мы успешно овладеваем полем боя. Голос Бельгии играет одну из ведущих ролей в европейском сообществе и мы очень благодарны бельгийским партнерам за эту поддержку.

– сказал Жовква.

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