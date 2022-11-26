В Офисе Президента Украины анонсировали подписание деклараций с еще несколькими государствами Альянса до конца года. Об этом рассказал дипрадник президента по европейской и евроатлантической интеграции, заместитель главы ОПУ Игорь Жовква.
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С какими странами Украина уже подписала декларации о членстве в ЕС и НАТО
Первой страной стала Чехия. Второй такой страной, официально задекларировавшей поддержку Украины, стала Бельгия.
До конца года планируем подписание еще нескольких аналогичных деклараций с лидерами государств НАТО,
– сказал Жовква.
Он сказал, что это важный международный политический сигнал в контексте достижения прогресса Украины в евроинтеграционном направлении.
Наша страна успешно продвигается в имплементации семи рекомендаций Европейской комиссии, необходимых для вступления в ЕС. А стандарты НАТО и взаимосовместимость мы успешно овладеваем полем боя. Голос Бельгии играет одну из ведущих ролей в европейском сообществе и мы очень благодарны бельгийским партнерам за эту поддержку.
– сказал Жовква.
Зеленский встретился с премьером Бельгии
- Сегодня, 26 ноября, Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо. Стороны подписали общую декларацию о поддержке движения Украины в ЕС и НАТО.
- Кроме того, Бельгия утвердила новый пакет военной помощи Украине.
- В общей сложности бельгийские партнеры предоставят нам 10 подводных беспилотников , 2 мобильные лаборатории и генераторы.