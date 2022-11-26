В останню суботу листопада Україна вшановує День пам'яті жертв Голодомору, що відбувався у 1932 – 1933 роках. З кожним роком усе більше світових держав визнають цю подію геноцидом проти українського народу та проявляють солідарність з нашими земляками, що загинули внаслідок сталінського терору, повідомляє 24 канал.

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Хто прибув у столицю у роковини трагедії

Зазначмо, що цьогоріч – це 90-ті роковини геноциду, який скоїв Радянський Союз у минулому столітті проти українських селян. З нагоди такої дати в Київ приїхали:

Прем'єр-міністр Бельгії – Александр де Кроо;

Прем'єр-міністра Литви – Інґріда Шимоніте.

Разом з Президентом України Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською вони поставили свічки пам'яті біля Меморіалу жертв Голодомору в столиці. Окрім того, з ними були:

Голова Верховної Ради – Руслан Стефанчук;

Прем'єр-міністр України – Денис Шмигаль;

Керівник Офісу Президента – Андрій Єрмак.

Західні та українські високопосадовці віддають шану загиблим під час Голодомору: дивіться відео

Зверніть увагу! Вранці 26 листопада в Україну прибув Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він також вшанував пам'ять про загиблих під час Голодомору 1932 – 33 років.

Історія повторюється: як росіяни знову влаштовують геноцид

Історик та голова Українського інституту національної пам'яті у 2014 – 2019 роках Володимир В'ятрович переконаний, що Росія, як і 90 років тому, зараз має мету знищити весь український народ, – фактично Путін просто-таки продовжує політику Сталіна.

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За його словами, саме тому ми повинні особливо наголошувати на збереженні пам'яті про Голодомор 1932 – 33 років, бо якщо ми цього не робитимемо, то ризикуємо стати жертвами ще однією трагічної історії.

Варте уваги – В'ятрович про те, як пам'ять про Голодомор робить нас сильнішими: дивіться відео