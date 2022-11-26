Як і 90 років тому, ворог намагається знищити українців. Тож сьогодні вся країна згадує про ті страшні події живучи в складні часи. Свічку пам'яті засвітили й українці в тилу і наші захисники та захисниці на фронті.

Зверніть увагу Голодомор – тоді й зараз: як і чому Росія відтворює геноцид часів СРСР

Українські воїни вшанували пам'ять жертв геноциду

Щодня українські захисники та захисниці ризикуючи власним життям та здоров'ям борються за нашу свободу. Та навіть попри важкі бої наші воїни не забули про тих, чиє життя забрав кривавий радянський режим, влаштувавши штучний голод.

Генштаб ЗСУ опублікував потужні кадри, на яких видно, як наші воїни вшанували пам'ять загиблих – в окопах, на флоті, в штабах. Усі долучилися до акції "Запали свічку".

Як українські воїни вшанували пам'ять жертв Голодомору: дивіться відео

Українці також вшановують пам'ять жертв Голодомору

У світлі останніх подій, коли Росія намагається залишити нас без світла, тепла та зв'язку, чи не щодня українці запалюють свічки. Та сьогодні це не просто свічки, а пам'ять про тих, хто став жертвою геноциду в 1932 – 1933 роках, та тих, хто помер від голоду в 1921 – 1923 й 1946 – 1947 років. Це світло в пам'ять про тих, чиє життя забрала темрява. Це світло – нагадування того, що темрява не переможе. Навіть у найтемніші й найтрагічніші часи.

У багатьох містах, у яких це зараз можливо, відбулися традиційні траурні панахиди та вшанування пам'яті загиблих. По всій країні люди долучилися до акції вшанування пам'яті жертв Голодомору, засвітивши свічку пам'яті у своїх домівках.

"Йдуть десятиліття, а росіяни не змінюються. Зараз вони продовжують чинити геноцид українського народу. Запалена свічка на знак пам'яті за загиблими внаслідок голодомору", – пише користувачка мережі Валерія.



Українці вшановують пам'ять жертв Голодомору / Фото з соцмереж

"Дивлюся як розпадається свічка пам‘яті у вікні. Ввижаються покоління, замордовані росіянами/совєтами/жандармами. Ми передаємо дітям пам‘ять і віру, вони передають ницість і злобу. Хочу бути останньою у своєму роді, хто страждає від них. Тож передам цю пам‘ять як засторогу", – пише користувачка ida_korol.



Українці вшановують пам'ять жертв Голодомору / Фото з соцмереж

24 канал також долучився до акції

Щороку колектив 24 каналу долучається до всеукраїнської акції "Запали свічку пам'яті". На підвіконнях у своїх квартирах та будинках наша редакція також засвітила свічки пам'яті, вшанувавши жертв Голодомору.

Редакція 24 каналу вшанувала пам'ять жертв Голодомору

В історії українського народу є чимало болю та трагедій. Нас намагалися знищити та стерти з лиця землі. Як 90 років тому, так і зараз. Століттями ми боремось за свободу та навіть за право існування.

Сьогодні ворог знову намагається зробити те саме. Як казав президент Володимир Зеленський, нас знову хочуть знищити бомбами, кулями, холодом і голодом. Але ми не здаємося і не коримося. Ми робимо все, щоб більше ніхто й ніколи не намагався знищувати наш народ.

Вічна пам'ять усім жертвами Голодоморів!