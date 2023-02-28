Україна змогла знову об'єднати ЄС: чи допоможе це пришвидшити євроінтеграцію

Україні вдалося знову об'єднати Європу, оскільки деструктивні процеси в ЄС посилювалися. Ба більше, наша держава змогла стати ледь не єдиним фактором, який був здатен змінити тренд і стати "клеєм" для трансатлантичної єдності.

Тобто об'єднати між собою країни, орієнтованих на ліберально-демократичний вектор. Мовиться про Сполучені Штати, Європу, Японію та країни Океанії. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Саакян.

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Чи зможе Україна найближчим часом стати членом ЄС

Однак наразі зарано говорити, що найближчим часом Україна стане членом Європейського Союзу. Зокрема і через неготовність країн ЄС прийняти зараз нашу державу.

Зараз ЄС і так "стрибнув вище власної голови" – дали статус кандидата тоді, коли за низкою формальних ознак могли ще не надавати його Україні,

– сказав Саакян.

Важливо й те, що політика розширення не пов'язана виключно з формальними критеріями прийняття держави до Євросоюзу. Важливу роль відіграє політична готовність самого ЄС до розширення.

"Утім, формальні критерії є частиною цього успіху. Зараз Україна авансом "застрибнула у потяг", якому повністю ще не відповідала за частиною ознак", – зауважив політолог.

Саакян припустив, чи зможе Україна найближчим часом стати членом ЄС: дивіться відео

Що робити нашій державі, щоб прискорити вступ

За його словами, нашій державі важливо "підтягнути хвости", але зробити це досить важко. І якщо зараз прямо ставити питання щодо нашого членства, то нас можуть не взяти за формальними ознаками. Водночас наші опоненти та скептики всередині Євросоюзу отримають підсилення своїх позицій щодо цього питання.

Варте уваги Україна де-факто вже в Євросоюзі, так може бути і з НАТО, – політолог

А це своєю чергою може відкинути нашу державу назад. Тож зараз є 2 важливих пункти, яких має дотримуватися Україна для отримання членства в ЄС, а саме:

тримати високий рівень готовності в Євросоюзі та певний рівень тиску з боку нашої держави для того, щоб "тримати двері відкритими";

величезними кроками рухатися до впровадження європейських стандартів та у виконанні тих зобов'язань, які ми на себе беремо.

Україна має якомога швидше відповідати цим критеріям, щоб змогти вскочити у це "вікно можливостей" та вступити в ЄС швидше та з меншими політичними вимогами з боку наших опонентів, аніж це було щодо інших держав.