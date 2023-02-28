Про це заявив президент Володимир Зеленський. Глава держави наголосив, що Україна завжди була та буде Європою.

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"Час ухвалити рішення"

Володимир Зеленський нагадав, що заявку на вступ до ЄС Україна подала рік тому, – на 5-й день повномасштабної війни.

Цього року саме час ухвалити рішення щодо початку переговорів про членство,

– підкреслив президент.

Верховний Головнокомандувач також зазначив, що саме Україна згуртувала ЄС, як ніколи раніше. Саме наша держава захищає європейські цінності для майбутніх поколінь. Саме з Україною величний проєкт мирної, вільної та об'єднаної Європи стане довершеним.

Це Україна, де Європа стає цілісною, вільною та мирною. Разом у боротьбі, разом у перемозі. Хай живе Європа! Хай живе свобода,

– наголосив Зеленський.

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Президент спрогнозував, коли Україна може вступити в ЄС і НАТО

Під час виступу на саміті, організованому банком JP Morgan, Володимир Зеленский сказав, що Україна стане членом ЄС вже через 2 роки. Президент переконаний, що наша держава має для цього всі підстави.

Водночас Зеленський нагадав, що Україні потрібні гарантії безпеки. І найкращою буде членство в НАТО. Президент вважає, що з часом Україна приєднається і до Альянсу.

"Ми вважаємо, що будемо в НАТО раніше, ніж усі лідери вирішать, що наш пакет щодо гарантій безпеки є слушним. Тому що вони ухвалюють рішення повільно, це бюрократія... І я вважаю, що після перемоги ми будемо в НАТО", – підкреслив глава держави.