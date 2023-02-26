Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко. За його словами, Україна повинна не просто повернутися на кордони 1991 року, а отримати гарантії безпеки, щоб Росія більше не напала.

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Україна повинна отримати гарантії безпеки

Фесенко зазначив, що Україна вже подала заявку на вступ до НАТО. На його думку, питання нашого вступу до Альянсу будуть розв’язувати після перемоги України над Росією.

"Думаю, що питання про участь України в НАТО буде розв’язуватись після війни. Це пов’язано з тим, що зараз на Захід побоюється прямого зіткнення з Росією. Це загроза ядерної війни. Тому до завершення нинішньої війни не відбудеться вступу в Альянс. Але питання обговорюється", – сказав політолог.

Як стверджує Володимир Фесенко, у неформальних дискусіях вже говорять про те, що після перемоги України будуть розглядати вступ до НАТО. Зокрема, це питання обговорювали на Мюнхенські безпековій конференції, яка відбулась 17 – 19 лютого 2023 року.

Для нас замало просто вийти на кордони 1991 року. Потрібно, щоб Росія знову на нас не напала. Це розуміють і на Заході. Це не тільки наш інтерес, це і для них дуже важливо,

– наголосив він.

Політолог відзначив, що найбільш дієвою гарантією безпеки для України буде саме вступ до Північноатлантичного альянсу.

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Де-факто Україна вже входить в ЄС

Володимир Фесенко пригадав, що Президент України Володимир Зеленський був присутній на засіданні Європейської ради у Брюсселі. На фото український лідер був у центрі поміж лідерами країн ЄС.

Де-факто ми вже входимо у ЄС, навіть без прямих процедур. Щось подібне може бути з НАТО. Ми вже активно співпрацюємо з Альянсом через "Рамштайн" та інші процедури. І зараз Україна є передовим східним флангом, який захищає інтереси НАТО в протистоянні з російською агресією,

– переконаний він.

Політолог вважає, що присутність Зеленського на саміті НАТО у липні 2023 року підтвердить, що розпочинається процес входження України до Альянсу.

Також Фесенко додав, що можуть бути подібні проблеми при вступі до Альянсу, як зараз у Швеції та Фінляндії.

"Нам такі ж перешкоди можуть створювати. Але якщо буде поразка Росії, наша перемога у війні, це значно прискорить поза традиційними процедурами приєднання нашої країни до НАТО", – говорить політолог.

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