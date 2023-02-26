Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог Владимир Фесенко. По его словам, Украина должна не просто вернуться на границы 1991, а получить гарантии безопасности, чтобы Россия больше не напала.

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Украина должна получить гарантии безопасности

Фесенко отметил, что Украина уже подала заявку на вступление в НАТО. По его мнению, вопросы нашего вступления в Альянс будут решаться после победы Украины над Россией.

"Думаю, что вопрос об участии Украины в НАТО будет решаться после войны. Это связано с тем, что сейчас Запад опасается прямого столкновения с Россией. Это угроза ядерной войны. Поэтому до завершения нынешней войны вступление в Альянс не состоится. Но вопрос обсуждается", – сказал политолог.

Как утверждает Владимир Фесенко, в неформальных дискуссиях уже говорят о том, что после победы Украины будут рассматриваться вступление в НАТО. В частности, этот вопрос обсуждали на Мюнхенской конференции безопасности, которая состоялась 17 – 19 февраля 2023 года.

Для нас недостаточно просто выйти на границы 1991 года. Нужно, чтобы Россия снова нас не напала. Это понимают и на Западе. Это не только наш интерес, это и для них очень важно,

– подчеркнул он.

Политолог отметил, что наиболее действенной гарантией безопасности для Украины будет именно вступление в Североатлантический альянс.

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Де-факто Украина уже входит в ЕС

Владимир Фесенко напомнил, что Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на заседании Европейского совета в Брюсселе. На фото украинский лидер находился в центре между лидерами стран ЕС.

Де-факто мы уже входим в ЕС даже без прямых процедур. Что-то подобное может быть с НАТО. Мы уже активно сотрудничаем с Альянсом через "Рамштайн" и другие процедуры. И сейчас Украина является передовым восточным флангом, защищающим интересы НАТО в противостоянии с российской агрессией,

– убежден он.

Политолог считает, что присутствие Зеленского на саммите НАТО в июле 2023 года подтвердит, что начинается процесс вхождения Украины в Альянс.

Также Фесенко добавил, что могут быть подобные проблемы при вступлении в Альянс, как сейчас в Швеции и Финляндии.

"Нам такие же препятствия могут создавать. Но если будет поражение России, наша победа в войне, это значительно ускорит вне традиционных процедур присоединение нашей страны к НАТО", – говорит политолог.

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