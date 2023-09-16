На якому етапі вступ України в ЄС, як пройшли переговори з генсеком НАТО: коментар Стефанішиної

В Брюсселі відбулась дискусійна панель віцепрем'єрки з євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної разом з очільником директорату Єврокомісії з питань сусідства та розширення Герта Яна Купмана.

Стан українських реформ та перешкоди на шляху до членства в ЄС обговорювали в п'ятницю, 15 вересня, в центрі європейської політики. Подробиці зустрічі передає кореспондентка 24 Каналу з Брюсселю.

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Коли Україна буде готова вступити до ЄС?

Міністерка з євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що готовність України до вступу буде набагато швидшою, ніж в інших країн. Вона зазначила, що Київ вже має великий досвід імплементації угоди про асоціацію з ЄС, а отже вже існує інституційна спроможність.

Ми повністю віддані парламенту, і коли наступний парламент буде сформований, то не зможе відступити від цих зобов'язань. Отже, коли умови для вступу будуть встановлені, Україна надзвичайно швидко їх виконає, оскільки зараз ми над цим працюємо,

– сказала Стефанішина.

Крім того, міністерка розповіла про прогрес у виконанні семи рекомендацій, наданих Єврокомісією. За її словами, Україна вже:

виконала рекомендації щодо судочинства та законодавства про медіа;

завершила роботу щодо організації конкурсу в Конституційний суд за участі міжнародних експертів;

прийняла низку системних законів рамках антиолігархічного процесу.

Стефанішина анонсувала, що наступного тижня Верховна Рада ухвалить й інші рішення.

"Наступного тижня парламент і уряд ухвалять необхідні законодавчі акти, які завершить виконання всіх нормативних кроків по всім семи рекомендаціям. Ми сподіваємося, що це буде відображено в позитивній оцінці Єврокомісії", – сказала міністерка.



Стефанішина розповіла про виконання 7 рекомендацій, наданих ЄС / Фото Софії Назаренко

Глава директорату Єврокомісії з питань сусідства та розширення Герт Ян Купман наголосив, що процес вступу базується на заслугах. Тому, якщо країна швидко виконує рекомендації та реформується, то є перспектива для швидкого вступу.

"Я думаю, що існує дуже важкий процес, який можна прискорити без шкоди для якості, тому що ви також повинні розуміти, що з нашої точки зору дуже важливо, щоб до нас приєдналися надзвичайно добре підготовлені нові країни-члени. Ми не хочемо, щоб до нас приєднувалися країни, які не готові, бо це дестабілізує Союз", – пояснив представник Єврокомісії.

Герт Ян Купман заявив, що Україна належить до європейської сім’ї, тож ЄС також зацікавлений у вступі України. За його словами, процес євроінтеграції має бути ретельним і це також в інтересах України. Представник Єврокомісії наголосив, що Україна вже досягла значного прогресу, виконавши дві з семи рекомендацій, але потрібно докласти ще більше зусиль.

"Але в цілому, я повинен сказати, що країна перебуває на правильному історичному шляху. Я думаю, що те, що стоїть на кону зараз, набагато більше, ніж у попередніх розширеннях, і тому наш обов'язок полягає в тому, щоб ми дійсно досягли успіху", – сказав представник Єврокомісії.



Ян Купман прокоментував вступ України в ЄС / Фото Софії Назаренко

ЄС має реформуватися, а Україна може збільшити можливості Євросоюзу

Глава директорату Єврокомісії з питань сусідства та розширення Герт Ян Купман розповів, що питання щодо розширення ЄС повернулось на порядок денний. Тому реформи будуть необхідні, однак процес розширення не має залежати від цього.

Якщо ми подивимося на Україну та інші країни, які можуть приєднатися, ми повинні розуміти, що мова йде про 16% населення 27 держав – членів ЄС. Тобто, умовно кажучи, це набагато менше, ніж у 2004 році,

– сказав Купман.

За його словами, країни-кандидати потенційно можуть значно зрости в економічному плані, перш ніж приєднатися до ЄС. Зокрема, Єврокомісія разом із міжнародними партнерами та Україною працюють над процесом відновлення.

"Якщо нам це вдасться, то в найближчі роки країна зможе стати на ноги та швидко зростати, ми опинимося в зовсім іншому світі", – наголосив представник Єврокомісії.

Під час дискусії Кумпан заявив, що Україна може стати економічною наддержавою і в такому разі ЄС стане ще сильнішим, і держави-члени також отримають вигоди.

На фоні зернових суперечок із прикордонними країнами ЄС, Ольга Стефанішина вважає що це не стане перешкодою для вступу. Вона підтримала заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про те, що аграрна політика Євросоюзу має бути переглянута. Втім Стефанішина вважає, що після вступу можливі перехідні періоди щодо приєднання до САП.



Стефанішина прокоментувала вступ України в ЄС / Фото Софії Назаренко

Міністерка з євроатлантичної інтеграції вважає, що приєднання України до єдиного ринку ЄС лише збільшить можливості країни.

"ЄС є найбільшим торговельним партнером Китаю, і те, що Україна стане частиною єдиного ринку збільшує ці можливості. Угоди про зони вільної торгівлі нададуть доступ до майже 1,5 мільярда споживачів по всьому світу. Це доступ, якого ми зараз не маємо", – розповіла Стефанішина.

Політичні процеси в східних країнах ЄС не вплинуть на підтримку України

Ольга Стефанішина каже, що загалом цього й наступного року в ЄС відбудуться 17 типів різних виборів. Зрештою, вона не очікує, що позиції стосовно України, будуть значно змінені. Крім того, міністерка з євроатлантичної інтеграції закликає західних колег сконцентрувати зусилля на збільшенні військової підтримки України та посиленні санкційного тиску на Росію.

Ми всі повинні бути сконцентровані на тому, щоб протистояти глобальним загальноєвропейським викликам. Звичайно, ми беремо до уваги виборчий процес, і щоразу, коли Україна стає темою для спекуляцій у передвиборчій кампанії, і це впливає на деякі рішення, як, наприклад, у Польщі, ми завжди реагуємо на це,

– сказала вона.

Стефанішина заявила, що Україна не має наміру втручатися у вибори інших країн.

Міністерка з євроінтеграції Ольга Стефанішина також розповіла, що заява президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про відкриття звітів з верховенства права для країн-кандидатів стала несподіванкою. Втім, Стефанішина вважає, що це позитивний крок, оскільки буде запроваджена спільна методологія для країн, які хочуть приєднатися до ЄС. Завдяки цьому, країна-кандидат зможе чітко зрозуміти оцінку та вимоги від ЄК.

"Для нас дуже важливо з самого початку знати, як нас будуть оцінювати, щоб ми могли підготуватися. Тому ми дійсно вважаємо, що це позитивний крок, але, звичайно, треба дивитися на деталі", – сказала вона.

Питання угорської нацменшини: українська делегація працює в Будапешті

Міністерка євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, що українська делегація працює в Будапешті та проводить консультації щодо освітнього процесу для угорської нацменшини в Україні. Політикиня сподівається, що Київ зможе продемонструвати прогрес, аби розпочати перемовини про вступ.

Крім того, Стефанішина нагадала, що Україна зробила прогрес протягом останніх 7 років. За її словами, українці угорського походження навчаються угорською мовою, але вивчають і українську, тобто є баланс. Крім того, до першого вересня Україна забезпечила підручниками усі школи нацменшин їхніми мовами, попри те, що не всі українські школи змогли отримати книжки. Стефанішина наголошує, що Київ готовий до діалогу.

"Ми розуміємо, що є ряд складнощів і напруги в цьому плані. Саме тому наш парламент відтермінував на один рік набуття чинності всього комплексу нової освітньої реформи, щоб провести ці консультації та вони відбуваються прямо зараз", – сказала вона.

Перші переговори зі Столтенбергом після Вільнюсу: про що домовлялась Україна

Міністерка розповіла, що під час візиту до Брюсселю вона зустрілася з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом. Вони обговорили реалізацію домовленостей саміту у Вільнюсі, а також роботу Ради Україна – НАТО. Крім того, Стефанішина та Столтенберг затвердили бачення нової програми співробітництва, пріоритетом якої є питання взаємосумісності.

"Це певний прорив у відносинах, оскільки ми говоримо не лише про політичні заяви, а про перезапуск наших відносин, які вже зараз спрямовані на досягнення критеріїв необхідних для набуття членства в НАТО", – сказала Стефанішина.