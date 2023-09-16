Каков этап вступ Украины в ЕС, как прошли переговоры с генсеком НАТО: комментарий Стефанишиной

В Брюсселе состоялась дискуссионная панель вице-премьера по евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной вместе с главой директората Еврокомиссии по соседству и расширению Герта Яна Купмана.

Состояние украинских реформ и препятствий на пути к членству в ЕС обсуждали в пятницу, 15 сентября, в центре европейской политики. Подробности встречи передает корреспондентка 24 Канала из Брюсселя.

Смотрите также Четкое нарушение законодательства ЕС, – Стефанишина об одностороннем зерновом запрете Польши

Когда Украина будет готова вступить в ЕС?

Министр по евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что готовность Украины к вступлению будет намного быстрее, чем у других стран. Она отметила, что у Киева уже есть большой опыт имплементации соглашения об ассоциации с ЕС, а значит, уже существует институциональная способность.

Мы полностью привержены парламенту, и когда следующий парламент будет сформирован, то не сможет отступить от этих обязательств. Итак, когда условия для вступления будут установлены, Украина очень быстро их выполнит, поскольку сейчас мы над этим работаем,

– сказала Стефанишина.

Кроме того, министр рассказала о прогрессе в исполнении семи рекомендаций, предоставленных Еврокомиссией. По ее словам, Украина уже:

выполнила рекомендации по судопроизводству и законодательству о медиа;

завершила работу по организации конкурса в Конституционный суд с участием международных экспертов;

приняла ряд системных законов в рамках антиолигархического процесса.

Стефанишина анонсировала, что на следующей неделе Верховная Рада примет и другие решения.

"На следующей неделе парламент и правительство примут необходимые законодательные акты, которые завершат выполнение всех нормативных шагов по всем семи рекомендациям. Мы надеемся, что это будет отражено в положительной оценке Еврокомиссии", – сказала министр.



Стефанишина рассказала о выполнении 7 рекомендаций, предоставленных ЕС / Фото Софии Назаренко

Глава директората Еврокомиссии по вопросам соседства и расширения Герт Ян Купман подчеркнул, что процесс вступления базируется на заслугах. Поэтому если страна быстро выполняет рекомендации и реформируется, то есть перспектива для быстрого вступления.

"Я думаю, что существует очень тяжелый процесс, который можно ускорить без ущерба качества, потому что вы также должны понимать, что с нашей точки зрения очень важно, чтобы к нам присоединились чрезвычайно хорошо подготовленные новые страны-члены. Мы не хотим, чтобы к нам присоединялись страны, которые не готовы, потому что это дестабилизирует Союз", – объяснил представитель Еврокомиссии.

Герт Ян Купман заявил, что Украина принадлежит к европейской семье, поэтому ЕС также заинтересован во вступлении Украины. По его словам, процесс евроинтеграции должен быть тщательным, и это также в интересах Украины. Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что Украина уже достигла значительного прогресса, выполнив две из семи рекомендаций, но нужно приложить еще больше усилий.

"Но в целом, я должен сказать, что страна находится на правильном историческом пути. Я думаю, что то, что стоит на кону сейчас, гораздо больше, чем в предыдущих расширениях, и поэтому наша обязанность состоит в том, чтобы мы действительно преуспели", – сказал представитель Еврокомиссии.



Ян Купман прокомментировал вступление Украины в ЕС / Фото Софии Назаренко

ЕС должен реформироваться, а Украина может увеличить возможности Евросоюза

Глава директората Еврокомиссии по вопросам соседства и расширения Герт Ян Купман рассказал, что вопрос о расширении ЕС вернулся в повестку дня. Поэтому реформы будут необходимы, однако процесс расширения не должен зависеть от этого.

Если мы посмотрим на Украину и другие страны, которые могут присоединиться, мы должны понимать, что речь идет о 16% населения 27 государств-членов ЕС. То есть, условно говоря, это гораздо меньше, чем в 2004 году,

– сказал Купман.

По его словам, страны-кандидаты могут значительно возрасти в экономическом плане, прежде чем присоединиться к ЕС. В частности, Еврокомиссия вместе с международными партнерами и Украиной работает над процессом обновления.

"Если нам это удастся, то в ближайшие годы страна сможет встать на ноги и быстро расти, мы окажемся в совершенно ином мире", – подчеркнул представитель Еврокомиссии.

В ходе дискуссии Кумпан заявил, что Украина может стать экономической сверхдержавой и в таком случае ЕС станет еще сильнее, и государства-члены также получат выгоды.

На фоне зерновых споров с пограничными странами ЕС Ольга Стефанишина считает, что это не станет препятствием для вступления. Она поддержала заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что аграрная политика Евросоюза должна быть пересмотрена. Впрочем, Стефанишина считает, что после вступления возможны переходные периоды по присоединению к САП.



Стефанишина прокомментировала вступление Украины в ЕС / Фото Софии Назаренко

Министр по евроатлантической интеграции считает, что присоединение Украины к единому рынку ЕС только увеличит возможности страны.

"ЕС является крупнейшим торговым партнером Китая, и то, что Украина станет частью единого рынка, увеличивает эти возможности. Соглашения о зонах свободной торговли предоставят доступ к почти 1,5 миллиарда потребителей по всему миру. Это доступ, которого мы сейчас не имеем", – рассказала Стефанишина.

Политические процессы в восточных странах ЕС не повлияют на поддержку Украины

Ольга Стефанишина говорит, что в этом и следующем году в ЕС состоятся 17 типов различных выборов. В конце концов, она не ожидает, что позиции по отношению к Украине будут значительно изменены. Кроме того, министр по евроатлантической интеграции призывает западных коллег сконцентрировать усилия на увеличении военной поддержки Украины и усилении санкционного давления на Россию.

Мы все должны быть сконцентрированы на том, чтобы противостоять глобальным общеевропейским вызовам. Конечно, мы принимаем во внимание избирательный процесс, и каждый раз, когда Украина становится темой для спекуляций в предвыборной кампании, и это влияет на некоторые решения, как, например, в Польше, мы всегда реагируем на это,

– сказала она.

Стефанишина заявила, что Украина не намерена вмешиваться в выборы других стран.

Министр по евроинтеграции Ольга Стефанишина также рассказала, что заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об открытии отчетов по верховенству права для стран-кандидатов стало неожиданностью. Впрочем, Стефанишина считает, что это положительный шаг, поскольку будет введена общая методология для стран, которые хотят присоединиться к ЕС. Благодаря этому страна-кандидат сможет ясно понять оценку и требования от ЕК.

"Для нас очень важно изначально знать, как нас будут оценивать, чтобы мы могли подготовиться. Поэтому мы действительно считаем, что это положительный шаг, но, конечно, нужно смотреть на детали", – сказала она.

Вопросы венгерского нацменьшинства: украинская делегация работает в Будапеште

Министр евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, что украинская делегация работает в Будапеште и проводит консультации по образовательному процессу для венгерского нацменьшинства в Украине. Политик надеется, что Киев сможет продемонстрировать прогресс, чтобы начать переговоры о вступлении.

Кроме того, Стефанишина напомнила, что Украина сделала прогресс в течение последних 7 лет. По ее словам, украинцы венгерского происхождения учатся на венгерском языке, но изучают и украинский, то есть есть баланс. Кроме того, до первого сентября Украина обеспечила учебниками все школы нацменьшинств на их языках, несмотря на то, что не все украинские школы смогли получить книги. Стефанишина отмечает, что Киев готов к диалогу.

"Мы понимаем, что есть ряд сложностей и напряжение в этом плане. Именно поэтому наш парламент отсрочил на один год вступление в силу всего комплекса новой образовательной реформы, чтобы провести эти консультации, и они проходят прямо сейчас", – сказала она.

Первые переговоры со Столтенбергом после Вильнюса: о чем договаривалась Украина

Министр рассказала, что во время визита в Брюссель она встретилась с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом. Они обсудили реализацию договоренностей саммита в Вильнюсе, а также работу Совета Украина – НАТО. Кроме того, Стефанишина и Столтенберг утвердили видение новой программы сотрудничества, приоритетом которой является вопрос взаимосовместимости.

"Это определенный прорыв в отношениях, поскольку мы говорим не только о политических заявлениях, а о перезапуске наших отношений, которые уже сейчас направлены на достижение критериев, необходимых для членства в НАТО", – сказала Стефанишина.