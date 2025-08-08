Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні проти України. Лише за минулу добу ЗСУ ліквідували 1 040 окупантів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати у Росії станом на 8 серпня?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

Особового складу – близько 1 061 350 (+1 040) осіб;

танків – 11 083 (+7);

бойових броньованих машин – 23 102 (+7);

артилерійських систем – 31 232 (+52);

РСЗВ – 1 456 (+0);

засобів ППО – 1 203 (+0);

літаків – 421 (+0);

гелікоптерів – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50 168 (+238);

крилатих ракет – 3 555 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 57 731 (+126);

спеціальної техніки – 3 936 (+0).

Втрати ворога на 8 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що від початку 2025 року Росія втратила 267 460 своїх військових. Він зазначив, що українські воїни мужньо тримають оборону на всіх напрямках.