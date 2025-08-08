Укр Рус
24 Канал Новости Украины Ликвидировано более 1 000 оккупантов и сотни единиц техники: потери врага на 8 августа
8 августа, 07:23
2

Ликвидировано более 1 000 оккупантов и сотни единиц техники: потери врага на 8 августа

Ярослав Погончук
Основные тезисы
  • За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1 040 российских оккупантов, увеличив общие потери личного состава России до 1 061 350 человек.
  • С начала вторжения потери российской техники включают 11 083 танков, 23 102 боевых бронированных машин, 31 232 артиллерийских систем, и 57 731 единиц автомобильной техники.

Россия продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины. Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1 040 оккупантов.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери у России по состоянию на 8 августа?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • Личного состава – около 1 061 350 (+1 040) человек;
  • танков – 11 083 (+7);
  • боевых бронированных машин – 23 102 (+7);
  • артиллерийских систем – 31 232 (+52);
  • РСЗВ – 1 456 (+0);
  • средств ПВО – 1 203 (+0);
  • самолетов – 421 (+0);
  • вертолетов – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 50 168 (+238);
  • крылатых ракет – 3 555 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 57 731 (+126);
  • специальной техники – 3 936 (+0).

Потери врага на 8 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала 2025 года Россия потеряла 267 460 своих военных. Он отметил, что украинские воины мужественно держат оборону на всех направлениях.