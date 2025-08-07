Сили оборони продовжують завдавати російській армії втрат на полі бою. Протягом минулої доби втрати агресора в особовому складі склали 1040 вояк.

Військо країни-агресорки також втрачає чимало техніки. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати ворога на 7 серпня?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

Особового складу – близько 1 060 310 (+1 040) осіб,

танків – 11 076 (+4);

бойових броньованих машин – 23 095 (+4);

артилерійських систем – 31 180 (+47);

РСЗВ – 14 56 (+1);

засобів ППО – 1 203 (+0);

літаків – 421 (+0);

гелікоптерів – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49 930 (+163);

крилатих ракет – 3 555 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 57 605 (+130);

спеціальної техніки – 3 936 (+0).



Втрати ворога на 7 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, вночі 2 серпня дрони СБУ вразили аеродром, де зберігалися "Шахеди", в Приморсько-Ахтарську та військовий завод "Електроприлад".