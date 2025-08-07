7 серпня, 06:43
Мінус понад 1000 окупантів й десятки техніки: втрати ворога на 7 серпня
Основні тези
- Втрати російської армії за минулу добу склали 1040 вояк і значну кількість техніки, включаючи 11 076 танків і 23 095 броньованих машин.
- Загальні втрати противника з початку вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, включають 31 180 артилерійських систем, 57 605 одиниць автомобільної техніки та іншої техніки.
Сили оборони продовжують завдавати російській армії втрат на полі бою. Протягом минулої доби втрати агресора в особовому складі склали 1040 вояк.
Військо країни-агресорки також втрачає чимало техніки. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати ворога на 7 серпня?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- Особового складу – близько 1 060 310 (+1 040) осіб,
- танків – 11 076 (+4);
- бойових броньованих машин – 23 095 (+4);
- артилерійських систем – 31 180 (+47);
- РСЗВ – 14 56 (+1);
- засобів ППО – 1 203 (+0);
- літаків – 421 (+0);
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49 930 (+163);
- крилатих ракет – 3 555 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 57 605 (+130);
- спеціальної техніки – 3 936 (+0).
Втрати ворога на 7 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До слова, вночі 2 серпня дрони СБУ вразили аеродром, де зберігалися "Шахеди", в Приморсько-Ахтарську та військовий завод "Електроприлад".