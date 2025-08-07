Укр Рус
24 Канал Новости Украины Минус более 1000 оккупантов и десятки техники: потери врага на 7 августа
7 августа, 06:43
2

Минус более 1000 оккупантов и десятки техники: потери врага на 7 августа

Ирина Марцияш
Основные тезисы
  • Потери российской армии за минувшие сутки составили 1040 вояк и значительное количество техники, включая 11 076 танков и 23 095 бронированных машин.
  • Общие потери противника с начала вторжения, по данным Генштаба ВСУ, включают 31 180 артиллерийских систем, 57 605 единиц автомобильной техники и другой техники.

Силы обороны продолжают наносить российской армии потери на поле боя. За прошедшие сутки потери агрессора в личном составе составили 1040 вояк.

Войско страны-агрессора также теряет немало техники. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Россия до конца 2025 года хочет сформировать 10 новых дивизий, – Сырский

Какие потери врага на 7 августа?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • Личного состава – около 1 060 310 (+1 040) человек,
  • танков – 11 076 (+4);
  • боевых бронированных машин – 23 095 (+4);
  • артиллерийских систем – 31 180 (+47);
  • РСЗВ – 14 56 (+1);
  • средств ПВО – 1 203 (+0);
  • самолетов – 421 (+0);
  • вертолетов – 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 49 930 (+163);
  • крылатых ракет – 3 555 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 57 605 (+130);
  • специальной техники – 3 936 (+0).


Потери врага на 7 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, ночью 2 августа дроны СБУ поразили аэродром, где хранились "Шахеды", в Приморско-Ахтарске и военный завод "Электроприбор".

 
 

 