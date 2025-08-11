Мінус позиції запуску БпЛА, укриття росіян і не тільки: прикордонники знищили 10 цілей ворога
- Прикордонники ліквідували 10 ворожих цілей на Південно-Слобожанському напрямку.
- Знищено декілька ворожих позицій запуску БпЛА, вантажівку, укриття противника і не тільки.
Російська армія втрачає чимало живої сили і техніки у війні. Так, прикордонники знищили 10 цілей ворожого війська.
Зокрема, це сталося на Південно-Слобожанському напрямку. Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Що відомо про знищені цілі ворога?
Прикордонники з РУБпАК "СТРІКС" під час нічної операції на Південно-Слобожанському напрямку знищили 10 цілей ворога.
Вони мінуснули 3 позиції запуску БпЛА ворога, вантажівку, вежу зв’язку, 4 укриття та живу силу.
Підрозділ РУБпАК "СТРІКС" ДПСУ у складі Сил оборони продовжує ефективно нищити сили противника на Південно-Слобожанському напрямку та ослабляти його бойовий потенціал,
– ідеться в повідомленні.
Прикордонники ліквідували 10 ворожих цілей: дивіться відео
До слова, протягом минулої доби втрати російських загарбників становлять 1000 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 191 БпЛА та 131 одиницю автомобільної техніки окупантів.