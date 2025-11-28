Укр Рус
У боях за Україну загинув 27-річний доброволець з Чехії
28 листопада, 07:12
У боях за Україну загинув 27-річний доброволець з Чехії

Анастасія Колеснікова
За незалежність і свободу України борються не лише її громадяни. До відбиття російської агресії долучилися й небайдужі іноземці. Серед них – 27-річний Їрка з Чехії.

Нещодавно стало відомо, що Їрка загинув на Харківщині, передає 24 Канал із посиланням на iDnes.

Що відомо про загиблого добровольця з Чехії?

Їрка К. був випускником Середньої художньо-промислової школи в Угерському Градішті. Хлопець навчався у школі до третього курсу, після чого покинув її у 2019 році.

Минулого тижня нас вразила сумна звістка. На війні на українському фронті під Ізюмом загинув наш колишній студент спеціальності каменярства, Їрка К. Йому було 27 років. Вічна йому пам'ять,
 – йдеться у повідомленні навчального закладу.

Класна керівниця Карла Странська розповіла, що добре запам'ятала Їрку. Він був сумлінним і серйозним учнем, а ще справжнім талантом, який тонко відчував деталі. 

Також жінка пригадує, що хлопець був замкнутим і тримався свого кола друзів.

Странська зізналася, що звістка про участь Їрки у боях в Україні спершу її здивувала. Втім згодом вона зрозуміла, що це відповідає його чутливості до справедливості та прагненню шукати правду.

До слова, речниця чеського МЗС Маріана Вернерова у коментарі виданню заявила, що Їрка вважається зниклим безвісти. 

Зауважимо, що він став п'ятим громадянином Чехії, який загинув у боях за Україну.

Втрати України у війні

  • Нещодавно під час виконання бойового завдання загинули Мирослава Копча та Артур Вільчинський. Мирослава була відомою художницею та дизайнеркою, а Артур працював конструктором у виробництві тюнінгу зброї.
  • 42-річний капітан поліції Олександр Крамаренко загинув 4 листопада через ворожий обстріл на Костянтинівському напрямку. Він служив у ЗСУ майже 8 років, брав участь у миротворчих місіях, а також мав численні нагороди та був досвідченим воїном.
  • Ярина Мруць, 26-річна бойова медикиня з позивним "Афіна", загинула на фронті. Дівчина була командиркою медпункту 210-го окремого штурмового полку.