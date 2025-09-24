Оператори Сил спеціальних операцій разом із ГУР провели спеціальні дії в тилу Росії. Одним із результатів операції стала успішна засідка на транспорт противника та його екіпаж.

Про результат роботи українських захисників повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Як проходила ліквідація окупантів в тилу Росії?

Оператори 73-го морського центру Сил спеціальних операцій разом з Головним управлінням розвідки провели серію спеціальних дій на ворожій території.

У ході операції була організована засідка на рухомий транспорт ворога, що призвела до ліквідації цілі.

ССО і ГУР нищать ворога навіть в тилу Росії: дивіться відео

Успішні спеціальні дії в тилу ворога – це сукупність високої індивідуальної підготовки кожного оператора, злагодженості бойової групи та роботи штабу,

– написали військові.

Підготовка включала розвідку району, визначення цілей та координацію дій групи. До операції також залучалися підгрупи для зачистки, спостереження й супроводу відходу. Зазначається, що це лише частина усіх елементів і процедур, які є частиною такої засідки.

Яких втрат зазнає Росія останнім часом?