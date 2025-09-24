Укр Рус
24 Канал Новини України Глибока засідка в тилу Росії: ССО показали відео знищення техніки ворога разом з екіпажем
24 вересня, 14:06
Дарія Черниш
Основні тези
  • Оператори ССО разом із ГУР провели успішну засідку на транспорт противника в тилу Росії, знищивши техніку та екіпаж.
  • Операція включала розвідку району, визначення цілей та координацію дій, залучались підгрупи для зачистки та спостереження.

Оператори Сил спеціальних операцій разом із ГУР провели спеціальні дії в тилу Росії. Одним із результатів операції стала успішна засідка на транспорт противника та його екіпаж.

Про результат роботи українських захисників повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Як проходила ліквідація окупантів в тилу Росії?

Оператори 73-го морського центру Сил спеціальних операцій разом з Головним управлінням розвідки провели серію спеціальних дій на ворожій території.

У ході операції була організована засідка на рухомий транспорт ворога, що призвела до ліквідації цілі.

ССО і ГУР нищать ворога навіть в тилу Росії: дивіться відео

Успішні спеціальні дії в тилу ворога – це сукупність високої індивідуальної підготовки кожного оператора, злагодженості бойової групи та роботи штабу,
– написали військові.

Підготовка включала розвідку району, визначення цілей та координацію дій групи. До операції також залучалися підгрупи для зачистки, спостереження й супроводу відходу.  Зазначається, що це лише частина усіх елементів і процедур, які є частиною такої засідки.

Яких втрат зазнає Росія останнім часом?

  • Росія готувала масштабний наступ на Запорізькому напрямку, однак через удари по її логістиці та дії українських військових інтенсивність атак помітно знизилася. 

  • За словами речника Української добровольчої армії Сергія Братчука в ефірі 24 Каналу, плани противника щодо наступу фактично зійшли нанівець.

  • Українські Сили оборони вдарили по складах боєприпасів окупантів у Богданівці на Луганщині. Влучання припало на склади та місця завантаження 17-го танкового полку, що змусило російські війська терміново евакуйовувати запаси.