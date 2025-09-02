Президентка Єврокомісії на літаку прямувала у Болгарію. Пілоти відчули складнощі під час посадки. Західні ЗМІ припускають, що збій GPS-системи в літаку міг статися через втручання російських засобів РЕБ. Створити проблему для проходження радіосигналів з супутника росіяни дійсно могли.

Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, додавши, що технічно це можливо забезпечити, тож не варто виключати ймовірність участі в цьому росіян.

Як відновлюється орієнтування літаків?

Через те, що система GPS вийшла з ладу, пілоту довелося майже годину літати над аеропортом. Згодом він використав паперову мапу і здійснив посадку.

Військовий експерт замислився над питанням, як на цю ситуацію реагуватимуть спецслужби європейських країн. За його переконанням, треба створювати безпольотну зону чи зону контролю на Заході України під пильним оком західних повітряних засобів.

Можливість відігнати російські засоби від країн НАТО звичайно є на певну дальність. Структури Альянсу можуть перекрити море та небо. Але чому вони це не роблять – відкрите питання,

– озвучив Світан.

Літаки в основному переміщуються завдяки GPS навігації. Всі супутники геолокації передають сигнали точного часу. Є кореляція на швидкість, на висоту над рівнем моря, бо на різних висотах час йде по-різному.

Вносяться всі ці коефіцієнти, по різниці заходу сигналів визначається місце розташування та видаються певні команди на екран чи управління літаком. Світан пояснив, що якщо втрачене повністю орієнтування, то екіпаж підіймається на певну висоту для гарної радіопомітності, стає у так звану праву хвилинну коробку.

"Диспетчери, побачивши як судно йде під кутом 90 градусів, а щохвилини відбувається розворот, розуміють, що літак втратив орієнтування. Тоді намагаються радіоконтактом налагодити його, вивести літак на аеродром, або надсилають винищувач, який встановлює візуальний контакт з цим судном і виводить його до найближчого аеродрому", – пояснив Світан.

Льотчик-інструктор зазначив, що механізмів для відновлення орієнтування літака дуже багато. Втручання в систему управління повітряного судна, тим більше цивільного, як підсумував Світан – це терористичний акт.

Він озвучив, що у випадку з літаком, яким пересувалась Урсула фон дер Ляєн, простежується навмисні дії. Тепер, зі слів військового експерта, має бути розпочате розслідування цього інциденту, аби довести зовнішнє втручання у роботу апаратури літака.

Коротко про інцидент у Болгарії