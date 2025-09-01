Варто зауважити, що атака сталася всього через шість днів після саміту президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна на Алясці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Що кажуть у NYT про російську атаку на Україну?

У виданні зазначають, що ракетні удари стали шоком для Мукачева, розташованого настільки далеко від лінії фронту, що там немає навіть комендантської години. Російські ракети вдарили по заводу, який належить американській транснаціональній корпорації, відомій виробництвом кавоварок.

Два удари в одному місці? Ні, вони не помилилися. Вони точно знали, куди б’ють,

– цитує NYT слова мера Мукачева Андрія Балоги.

А також зазначає, що незабаром після цієї атаки дві російські ракети вдарили по центру Києва. Внаслідок цього удару було пошкоджено офіси Європейського Союзу та Британської ради.

Раніше Росія уникала ударів по району, де зосереджені іноземні дипломатичні місії. Аналітики та урядовці розцінили російські удари по американських і європейських об'єктах, як сигнал про конфронтацію. На їхню думку, Путін хоче дати відсіч тиску, оскільки від нього вимагають укладення миру.

Такі дії Кремля свідчать про те, що диктатор відчуває, що має право вести війну так, як вважає за потрібне, і навіть завдати шкоди Заходу.

Голова комітету з питань закордонних справ Верховної Ради України Олександр Мережко каже, що удари Росії по західних цілях є чітким сигналом з боку Путіна про те, "що він почувається впевнено та веде війну не тільки проти України, а й проти Заходу".

Видання також зазначає, що Сполучені Штати відреагували лише словами й не ввели додаткових санкцій проти Росії.

Військовий аналітик із Відня Франц-Штефан Гаді вважає, що Москва, по суті, "перевіряє межі західного стримування, водночас реалізуючи ширшу стратегію примусу, спрямовану на ослаблення рішучості союзників і примушення України зайняти невигідну для себе позицію на переговорах".

Окрім цього, варто зауважити, що Європа обговорює можливість відправки миротворчих військ в Україну як гарантії безпеки.

У зв’язку з цим, за словами Володимира Дубовика, директора Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету імені Мечникова, Москва намагається сказати: "Не смійте посилати сюди свої війська, тому що Україна – це те місце, по якому ми можемо вдарити, куди захочемо".

