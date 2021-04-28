Вибираємо вживаний Audi Q7: удвічі дешевше

Можливість придбати Audi Q7 актуального покоління удвічі дешевше, аніж вона коштує новою – дуже непогана на перший погляд перспектива. Але ж чому машина, якій ще немає п’яти років, вже встигла втратити половину вартості, або навіть більше? Спробуємо розібратись.
Актуальне покоління Audi Q7 почали випускати в 2015 році, на заміну а в 2019 був проведений рестайлінг. Друге покоління створили на тій самій полегшеній платформі, що й Porsche Cayenne третього покоління, а також люксових кроссоверів Bentley Bentayga та Lamorhgini Urus.Читайте також: Вживаний VW Tiguan: німецька якість вже не та?
Порівняно з першою генерацією, яка випускалась цілих десять років, друга відрізнялась суттєво як зовні, так і в технічному плані. Особливо багато додалось електронних систем. Ззаду відрізнити рестайлінгову версію можна за хромованою накладкою, що з’єднує задні ліхтарі, а спереду – за оновленою оптикою та бампером. У салоні біля важеля АКП з’явився ще один екран, а механічні кнопки майже зникли з інтер’єру, поступившись сенсорним.
Зараз на OLX пропонується менше ста Audi Q7 актуального покоління. Ціни починаються від 35 тисяч доларів за машини перших років випуску і сягають 100-130 тисяч доларів за нові екземпляри у дуже непоганих комплектаціях. Нас же цікавлять відносно доступні дорестайлінгові версії.
Двигуни
Лінійка двигунів складалась з бензинової 2,0-літрової рядної четвірки, бензинових та дизельних V6 та V8. Втім, машини з V8 під капотом маркетологи назвали SQ7. У продажу такі зустрічаються рідко та й коштують немало. Також нечасто можна зустріти привезені з Європи гібридні версії з шильдиками e-tron.
2,0-літровий бензиновий мотор, незважаючи на порівняно невеликий об'єм, видає цілих 250 к.с. Звісно, така віддача не могла не позначитись на його ресурсі. Високофорсовані двигуни зазвичай довго не живуть, але у випадку з Q7 системних негараздів з ним поки що не відмічають. Навіть незважаючи на те, що в передній частині мотору встановлено два тонких однорядних приводних ланцюга (один приводить механізм ГРМ, а інший – два балансирних вала), проблем з ними поки що не спостерігається. Втім, знайти бензиновий автомобіль з пробігом більше 200 тисяч кілометрів вдається не часто.
У минулому поколінні 3,0-літрові V6 були справжньою проблемою – при використанні низькоякісного пального детонація дуже швидко руйнувала блок циліндрів. В результаті утворювались задири і була потрібна гільзовка. У другій генерації Audi Q7 такої проблеми немає. Можливо тому, що користувачі вже звикли до цієї особливості двигунів VAG, та ретельно вибирають заправки, а може і інженери, аби і далі не псувати імідж марки, внесли зміни у конструкцію.
А ось дизельні V6 з пробігом за 200 тисяч кілометрів вже зустрічаються. Особливо це актуально для автомобілів, пригнаних з ЄС. Конструкція двигуна така, що ланцюг приводу ГРМ знаходиться в задній частині мотора, між двигуном та коробкою передач. Тому процедура його обслуговування трудомістка та досить дорога. Зазвичай проблеми з ланцюгами ГРМ починаються на пробігу більше 200-250 тисяч кілометрів. Інших системних "болячок", окрім звичних для німецьких дизелів проблем з клапаном EGR та сажовим фільтром, сервісмени не згадують.
Трансмісія
Гіркий досвід з роботизованими S-tronic (DSG) змусив VAG повернутись до класичних гідромеханічних автоматів. Користувачі від цього тільки виграли, адже 8-діапазонний автомат на Audi Q7 працює дуже плавно і комфортно. Єдине, що йому потрібно – періодично міняти оливу. Причому, якщо водій полюбляє активно прискорюватись або з'їжджати з асфальту, інтервал заміни краще зменшити.Читайте також: Купуємо вживану Toyota Camry 50/55: на що звернути увагу
Що ж стосується системи повного приводу, то тут вона одна з найкращих у своєму класі. Зі слизькою поверхнею Audi Q7 справляється дуже вправно. Взагалі, про рішення купити Ауді з повним проводом (навіть якщо це не кросовер) ви ніколи не пошкодуєте, особливо якщо зима буде сніжною.
Підвіска
Передня підвіска у Audi Q7 багатоважільна – по чотири важеля на кожне колесо. При цьому, на відміну від інших Audi з подібною конструкцією підвіски, нижні шарові опори можна міняти окремо. Загалом, якщо не брати до уваги стійок та втулок стабілізатора, які просять заміни раз у 40 – 60 тисяч кілометрів, втручання у передню підвіску знадобляться на пробігу близько 100 тисяч. Сервісмени рекомендують міняти всі важелі та рульові тяги з наконечниками одним заходом. Дорого, але один раз і знову на 100 тисяч. Задня підвіска значно витриваліша.
А ось що змушує напружитись, так це опційні активні стабілізатори, які коштують по 3,5 тисячі доларів кожен. У родичів за концерном вони також застосовуються, у них іноді фіксуються випадки їх виходу із ладу. Для порівняння: прайс на звичайні металеві стабілізатори – 200 доларів за кожен.
Опційна пневматична підвіска, за відгуками, досить непогано тримається на наших дорогах. Проте, на всяк випадок, не зайвим буде знати ціну балонів: передні – більше тисячі євро кожен. Задні - близько 200 євро за кожен. Це можна назвати відносно невисокою ціною за такі вузли.
Електрика та салон
До якості виконання салону іноді виникають претензії. Як правило, вони пов’язані з кріпленням дрібних пластикових деталей, іноді з пошиттям м’яких елементів салону. Варто зауважити, що більшість таких неприємностей одразу ж усували за гарантією.
Є нарікання на панорамний зсувний дах. Подейкують, що він з часом починає закриватись нещільно та пропускає аеродинамічні шуми на високій швидкості. Також деякі користувачі відзначають сторонні звуки від третього ряду сидінь при переїзді нерівностей.
Іноді виникають проблеми з висуним екраном на торпедо, який самовільно висувається або ховається. Відзначають нестійку роботу штатної системи гучного зв’язку.
Чи варто купувати
Очевидно, що у концерні VAG вирішили трохи підтягнути якість автомобілів, адже експерименти з коробками DSG, слабкими блоками циліндрів (що "задирались" від нашого пального), постійні проблеми з ланцюгами ГРМ та капризними електричним системами не пішли на користь іміджу. Audi Q7 другої генерації – один з яскравих прикладів того, як виробник може позбутись більшості "дитячих болячок", не чекаючи чергового рестайлінгу або оновлення.Читайте також: Вживаний Range Rover: скільки коштує утримувати авто депутата
Проте не варто вважати, що Audi вдалось побудувати "вічний" автомобіль. Просто Q7 ще відносно свіжі і ще не мають таких великих пробігів, як перше покоління. Що буде з цими машинами, коли лічильник одометра перевалить за 250 – 300 тисяч – достеменно невідомо. Але саме зараз купити Aуді Q7 з невеликим пробігом – непоганий вибір. У ціні такі автомобілі втрачають, головним чином тоді, коли виходить рестайлінг, або наступне покоління.