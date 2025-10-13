Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не наважиться застосувати ядерну зброю, адже такий крок став би "божевіллям".

Про це Зеленський сказав в ефірі телеканалу Fox News, повідомляє 24 Канал.

Чи може Росія піти на ядерну ескалацію?

У Зеленського запитали, що може зробити президент США Дональд Трамп проти Росії, як ядерної держави.

Ведуча також нагадала, що для досягнення мирної угоди на Близькому Сході Трамп пригрозив повним знищенням угрупованню ХАМАС.

Я думаю, що зараз не має значення, що ти велика країна з ядерною зброєю. Почати Третю світову ядерну війну було б божевіллям. Тому ми навіть не уявляємо, що Росія може використати ядерну зброю. Бо інакше нам потрібна нова планета,

– відповів Зеленський.

За словами президента, наразі існують інструменти, які болісно б'ють по агресору. Насамперед йдеться про санкції та обмеження, зокрема щодо експорту російських енергоносіїв.

Під час інтерв'ю Володимир Зеленський підкреслив, що він погоджується з Трампом у тому, що приватні європейські компанії мають перестати купувати будь-які енергоносії в Росії. Водночас він закликав американського лідера не прив'язувати до цього запровадження санкцій США.

Я розумію його (Трампа, – 24 Канал) позицію та розумію його кроки, що він хоче, щоб Європа спершу перестала купувати у Росії. Але це складно для нас, ми не маємо багато часу. Тому для мене краще, якщо США ухвалюватимуть паралельні рішення,

– пояснив президент України.

За його словами, наразі Трампу варто тиснути на Угорщину щодо відмови від російських енергоносіїв. Натомість Словаччині Україна може допомогти "знайти альтернативу".

