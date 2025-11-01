Трамп хоче відновити ядерні випробування: чому це може стати катастрофою для Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати хочуть відновити ядерні випробування. Вони зроблять це у відповідь на дії Росії та Китаю.

Про це 24 Каналу розповів колишній офіцер Повітряних сил та заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський. За його словами, тут варто чітко розуміти, що мається на увазі під "ядерними випробуваннями".

До теми Не злякав, а розізлив Трампа: як Путін прорахувався з новими ядерними іграми

Як це вплине на Росію?

Як наголосив Храпчинський, ядерні випробування – це підрив ядерного боєзапасу у малій кількості. Також це може бути використання лише знаряддя доносу ядерного озброєння. До прикладу, Росія зі своїми "Посейдонами" та "Буревестниками" випробовує саме елементи, які можуть переносити ядерку.

Та ж Північна Корея, яка постійно запускає ракети в Японське море, випробовує лише носії. Востаннє підрив ядерного боєзапасу, ймовірно, був наприкінці Радянського Союзу.

Але, повірте, якщо будуть ядерні випробування в Росії, КНДР та Штатах, то єдині, в кого це вийде, найімовірніше, будуть американці. Путін це розуміє. І намагається підіймати "градус в палаті", щоб показати значимість,

– сказав Храпчинський.

При цьому тут важливо розуміти інші речі. За 3,5 роки повномасштабної війни Україна знищувала російські носії ядерної зброї; била по системах раннього попередження; по закритому містечку в Озерному, де перебувають пускові установки для "Тополь-М", "Ярс". Були й інші атаки по ядерній тріаді Росії.

Це показує, що Росія не здатна захистити свій ядерний щит. Воює вона іранськими "Шахедами", китайськими FPV-дронами. Використовує китайські РЛС на фронті. Росія заявляє про себе як про імперію, яка здатна вести глобальні війни, але використовує "велику кількість каміння" та людей,

– зазначив Храпчинський.

Європейські та американські партнери повинні зрозуміти, що Росія не є настільки загрозливою. Це має бути підставою, щоб збільшити військову допомогу для України.

Ядерні погрози між Путіним і Трампом: коротко