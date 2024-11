Експрем'єрка Британії вивчала прогноз погоди у разі ядерного удару по Україні, – The Times

Ліз Трасс проводила останні дні на посаді, вивчаючи метеорологічні дані у разі можливого ядерного удару Росії. Це було частиною її підготовки до можливих наслідків для Британії.

Під час своїх останніх днів на посаді прем'єр-міністрки Великої Британії в жовтні 2022 року Ліз Трасс готувалася до можливого застосування ядерної зброї Росією проти України. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на The Times.

Чому Трасс досліджувала метеорологічні явища

В оновленій біографії політикині, "Out of the Blue", йдеться про те, що Британія також могла б зазнати наслідків цього кроку, тому проводились спеціальні наради щодо потенційної загрози.

Зверніть увагу! Трасс, за даними книги, витратила багато годин на вивчення метеорологічних карт і напрямків вітру, щоб зрозуміти, як ядерний вибух може вплинути на острівну державу. Вона готувалася до можливих випадків радіаційного отруєння, якщо Кремль вирішить застосувати тактичну ядерну зброю.

Інформація, отримана з американської розвідки, вказувала на ймовірність застосування ядерної зброї Росією, що викликало серйозне занепокоєння у Великій Британії.

Видання додає, що у жовтні 2022 року, коли міністр оборони Великої Британії Бен Воллес поїхав до США для обговорення ситуації з вторгненням Росії в Україну, президент США Джо Байден також заявив, що існує реальна загроза застосування Росією ядерної зброї, якщо ситуація продовжить розвиватися за поточним сценарієм.

Нещодавно міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомляв про підготовку Росією ударів по критичних об'єктах ядерної енергетики України, що може призвести до ядерного інциденту з глобальними наслідками.