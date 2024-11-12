Экс-премьер Великобритании изучала прогноз погоды в случае ядерного удара по Украине, – The Times

Лиз Трасс проводила последние дни на посту, изучая метеорологические данные в случае возможного ядерного удара России. Это было частью ее подготовки к возможным последствиям для Британии.

Во время своих последних дней на посту премьер-министра Великобритании в октябре 2022 года Лиз Трасс готовилась к возможному применению ядерного оружия Россией против Украины. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на The Times.

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Почему Трасс исследовала метеорологические явления

В обновленной биографии политика, “Out of the Blue”, говорится о том, что Великобритания также могла бы испытать последствия этого шага, поэтому проводились специальные совещания по потенциальной угрозе.

Обратите внимание! Трасс, по данным книги, потратила много часов на изучение метеорологических карт и направлений ветра, чтобы понять, как ядерный взрыв может повлиять на островное государство. Она готовилась к возможным случаям радиационного отравления, если Кремль решит применить тактическое ядерное оружие.

Информация, полученная из американской разведки, указывала на вероятность применения ядерного оружия Россией, что вызвало серьезное беспокойство в Великобритании.

Издание добавляет, что в октябре 2022 года, когда министр обороны Великобритании Бен Уоллес поехал в США для обсуждения ситуации с вторжением России в Украину, президент США Джо Байден также заявил, что существует реальная угроза применения Россией ядерного оружия, если ситуация продолжит развиваться по текущему сценарию.

Недавно, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщал о подготовке Россией ударов по критическим объектам ядерной энергетики Украины, что может привести к ядерному инциденту с глобальными последствиями.