Після зміни уряду у Великій Британії цього літа стосунки з Україною значно погіршилися. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на The Guardian.

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Чому відносини між країнами погіршилися

За словами видання, Україна розчарована відсутністю додаткових постачань ракет Storm Shadow, які є важливими для оборони.

Попри обіцянки британської влади підтримувати Україну, прем’єр-міністр Кір Стармер досі не відвідав державу після свого призначення на пост у липні. В Києві вважають, що його візит не принесе користі, якщо не буде розв'язано питання з постачанням нових ракет. Українські чиновники підкреслюють, що без конкретних дій з боку Британії, візит Стармера виглядатиме як просто формальність.

Зверніть увагу! Після того, як у 2023 році було погоджено постачання ракет Storm Shadow для України, їх використання різко зменшилося в цьому році. Українські військові неодноразово підкреслювали, що якби Великобританія постачала нові ракети, вони б активно застосовували їх для ударів по російських цілях.

Нещодавно Стармер зустрівся з президентом Зеленським на саміті в Будапешті, але українська сторона не побачила значного прогресу в розв'язанні питання з ракетами. За даними The Guardian, представники Києва приватно заявили, що ця зустріч не принесла результатів, і вони сумніваються, що подальші переговори можуть змінити ситуацію без реальних змін у політиці Великої Британії.

Висловлювання британського премʼєра щодо України