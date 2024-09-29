Звертаючись до Ради Безпеки ООН, одним із п'яти постійних членів якої є Росія, Кір Стармер прямо сказав Москві, що вона не повинна бути присутня на засіданні.

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Що Росія "забула" в ООН

Прем'єр Британії відкрито звинуватив країну-агресорку в порушенні статуту ООН. Він підкреслив, що її вторгнення в Україну було незаконним, поставило під загрозу глобальну безпеку та спричинило "колосальні людські страждання".

Стармер наголосив про потребу притягнути до відповідальності тих, хто порушує статут ООН. На його переконання, Рада безпеки має підтвердити свою відданість цінностям, які вона викладає. Однак відбувається щось цілком протилежне. "Найбільше порушення хартії за покоління було скоєно одним із постійних членів цієї Ради", – підсумував політик.

Він нагадав за 35 тисяч загиблих і поранених мирних жителів, 6 мільйонів людей, які були змушені втікати з власної країни та майже 20 тисяч українських дітей, викрадених Росією.

Я думаю про Ярослава Базилевича, чия дружина і три доньки були вбиті на початку цього місяця під час російського удару по цивільних у Львові. І мені цікаво, як Росія може показуватися в цій будівлі,

– заявив Стармер.

Прем'єр також згадав за сотні тисяч вбитих і поранених російських солдат у війні проти України. Він підкреслив, що статут ООН говорить про людську гідність, а не про "ставлення до власних громадян як до шматків м’яса, які потрібно кидати в м’ясорубку".

До слова, Ярослав Базилевич, який втратив свою родину під час російської атаки по Львову, започаткував стипендіальний фонд в УКУ на честь своєї дружини та трьох доньок.