Обращаясь в Совет Безопасности ООН, одним из пяти постоянных членов которой является Россия, Кир Стармер прямо сказал Москве, что она не должна присутствовать на заседании.

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Что Россия "забыла" в ООН

Премьер Британии открыто обвинил страну-агрессора в нарушении устава ООН. Он подчеркнул, что ее вторжение в Украину было незаконным, поставило под угрозу глобальную безопасность и вызвало "колоссальные человеческие страдания".

Стармер отметил о необходимости привлечь к ответственности тех, кто нарушает устав ООН. По его убеждению, Совет безопасности должен подтвердить свою приверженность ценностям, которые он излагает. Однако происходит нечто совершенно противоположное. "Самое большое нарушение хартии за поколение было совершено одним из постоянных членов этого Совета", – подытожил политик.

Он напомнил о 35 тысячах погибших и раненых мирных жителей, 6 миллионов людей, которые были вынуждены бежать из собственной страны и почти 20 тысяч украинских детей, похищенных Россией.

Я думаю о Ярославе Базилевиче, чья жена и три дочери были убиты в начале этого месяца во время российского удара по гражданским во Львове. И мне интересно, как Россия может показываться в этом здании,

– заявил Стармер.

Премьер также вспомнил о сотнях тысяч убитых и раненых российских солдат в войне против Украины. Он подчеркнул, что устав ООН говорит о человеческом достоинстве, а не об "отношении к собственным гражданам как к кускам мяса, которые нужно бросать в мясорубку".

К слову, Ярослав Базилевич, который потерял свою семью во время российской атаки по Львову, основал стипендиальный фонд в УКУ в честь своей жены и трех дочерей.