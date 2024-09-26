Встреча состоялась на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

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Зеленский встретился с Байденом

Во время встречи с американским президентом Владимир Зеленский выразил благодарность Джо Байдену и Соединенным Штатам за оказанную Киеву поддержку, которая спасает жизни украинцев и помогает стране сохранить независимость. Кроме того, лидеры обсудили ситуацию в Украине, в частности на фронте.

Во время разговора вспомнили и о плане победы, который планируют обсудить во время переговоров в Вашингтоне. Президенты также приняли участие в специальной встрече G7+, посвященной восстановлению Украины, на которой более 30 стран и Европейский Союз подписали декларацию о послевоенном восстановлении Украины.

После разрушительной Второй мировой войны союзники ввели план Маршалла, который укрепил мир и помог ему стать по-настоящему длительным. Сегодня мы закладываем фундамент для аналогичной архитектуры восстановления – такой, что будет способствовать миру для Украины и всей Европы и всеобщему благосостоянию,

– заявил Зеленский.

К слову, вышеупомянутая декларация предусматривает всестороннее содействие восстановлению Украины на ее пути к членству в ЕС, координация поддержки через Украинскую платформу доноров, предоставление до конца года дополнительной финансовой поддержки на сумму около 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов.