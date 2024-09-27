Журналисты ТСН спросили Ярослава, как он переживает эту крайне тяжелую потерю.

Стоит прочитать "Моя семья – это неисчерпаемый источник поддержки": что известно о Базилевичах, которых убила Россия

Что делает Ярослав Базилевич после того, как потерял семью

Стараюсь искать смыслы, маленькие смыслы в жизни,

– сказал он медийщикам.

Одним из таких смыслов стало основание стипендиального фонда в Украинском католическом университете.

"Я был самым богатым, самым счастливым мужем и отцом, я имел сокровище и всегда понимал, что это сокровище – иметь такую жену и таких ответственных, трудолюбивых, хороших, умных, инициативных, патриотических детей. Все время я гордился ими и горжусь и дальше. У них должно быть все впереди, у каждой из них", – написал Базилевич в фейсбуке.

Он подчеркнул: дети и жена давали ему многогранность ощущений. Теперь это все потеряно – они живут только в воспоминаниях.

Сегодня я имею лучшие, самые счастливые, самые прекрасные воспоминания – все остальное ампутировано! Поэтому прошу помощи в создании устойчивого стипендиального фонда имени Евгении, Ярины, Дарьи и Эмилии Базилевич, чтобы мир помнил их имена,

– высказался Ярослав.

В УКУ сообщили: собирают сто тысяч долларов. Эти средства покроют расходы на обучение для талантливых студентов, которые из-за сложных жизненных обстоятельств не имеют возможности оплатить свое образование.

Распорядителем фонда является университет, а мужчина вложил туда часть своих средств.



В честь погибшей семьи в университете появится фонд / Фото с сайта УКУ

Журналистка Наталья Гуменюк указала, что эта стипендия для Ярослава и для ближайшей подруги Дарьи Эрики – единственное, что дает им силы двигаться дальше.

К слову, сама Дария Базилевич училась на втором курсе на культурологии и получала стипендию.

"Я интересуюсь культурой и историей своей страны и в будущем хочу развивать культуру Украины и рассказывать о ней всему миру. Эта страсть возникла во мне благодаря моей семье, которая всегда делилась со мной историями об испытаниях, через которые прошли наши предки в результате мировых войн, Голодомора и во времена Советского Союза. Кроме меня, мои родители воспитывают еще двух сестер, и у нас невероятно дружная и гармоничная семья. Моя семья – это неисчерпаемый источник поддержки, который нельзя сравнить ни с каким другим. Они – самая большая опора в моей жизни, которая помогает мне преодолевать любые препятствия", – написала девушка в письме своим жертвователям в этом году перед Пасхой.

Россия приносит безграничное горе на украинскую землю. Действия ее солдат, командиров и руководства являются непростительными. В марте членов своей семьи похоронил одессит Сергей Гайдаржи – ночью "Шахед" попал в девятиэтажку, погибла Анна Гайдаржи и ее крошечный сын Тимофей. Сергей остался с маленькой дочкой Лизой.