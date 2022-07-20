Як переселенцю без паспорта отримати виплату від держави: пояснення від уряду

Навіть, якщо вимушено перемішена особа втратила паспорт, то вона може отримати грошову допомогу від держави. Для цього потрібно податись на паспорт та пройти ідентифікацію.

Про отримання допомоги для ВПО розповів заступник міністра реінтеграції окупованих територій Павло Козирєв в ефірі всеукраїнського телемарафону. Він зазначив, що можна податись на допомогу з довідкою від Державної міграційної служби.

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З довідкою від міграційної служби можна податись на ВПО

Ця довідка має затверджений вигляд, з нею можна прийти до ЦНАПу, до територіального підрозділу Державної міграційної служби, і це буде підставою розпочати процес реєстрації, податися на допомогу і чекати, коли видадуть новий паспорт,

– пояснив Павло Козирєв.

Наразі кількість вимушено переміщених осіб в Україні сягає більше ніж 7 мільйонів. Проблема з втратою паспорта – дуже гостра, адже раніше без нього людина не могла претендувати на виплати. Допомогла вирішити цю складну ситуацію постанова уряду.

Для громадян в профільному міністерстві працює "гаряча лінія"

Обсяг цієї проблеми – кілька сотень тисяч людей, які місяць – два, були випадки, що три, не можуть дочекатися паспорта, а значить залишаються один на один з ситуацією, коли в тебе нічого нема,

– сказав заступник міністра.

Для того, аби отримати необхідну інформацію, люди, що були змушені покинути свої домівки, можуть звертатись на "гарячу лінію" – 1548. Усі звернення співробітники класифікують та дають на них відповіді.

ВПО радять ефективно користуватись додатком "Дія", адже там реєстрація та отримання допомоги – найбільш доступне. У Мінреінтеграції кажуть, що бувають і збої, саме тому людям і радять звертатись на "гарячу лінію".

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Виплати ВПО: останні новини

У Мінсоцполітики розповіли, що станом на початок липня Україна виплатила внутрішньо переміщеним особам понад 22 мільярди гривень.

У профільному міністерстві зазначили, що затримки справді бувають – через велике навантаження на органи соцзахисту.

Також окремі групи осіб можуть бути вимушені повернути частину виплат. Це станеться у випадку, якщо люди покинуть тимчасове місце проживання без інформування соцслужб.

Якщо ВПО повертатимуться додому – то і виплати вважатимуться незаконними.

Дізнайтесь у відео, скільки допомоги отримують ВПО у Львові: