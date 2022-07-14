Про це розповіли юристи Української Гельсінської спілки з прав людини. Вони наголосили – з моменту повернення переселенців додому всі виплати, отримані ними як ВПО, вважатимуться незаконними.

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Коли звертатися до органів соцзахисту

Держава робить все можливе, щоб захистити права внутрішньо переміщених осіб та створити умови для того, аби люди добровільно поверталися до покинутих раніше місць проживання або ж інтегрувалися на новому місці.

Для обліку внутрішньо переміщених осіб створюється Єдина інформаційна база даних. Щоб підтримувати її, переселенці зобов’язані повідомляти про зміну місця проживання.

У разі свого переїзду на нове місце проживання вони повинні повідомити про це орган соцзахисту не пізніше 10 днів з моменту прибуття. А в тому випадку, якщо вони їдуть на своє постійне місце проживання, ВПО повинні повідомити про це орган соцзахисту в тому місці, де їм видано довідку ВПО. Причому попередити про свій від'їзд потрібно не пізніше ніж за три дні до нього.

Якщо переселенець змінює місце проживання, то він зобов'язаний повідомити (протягом 10 днів) про це територіальний підрозділ соцзахисту за новою адресою - той підрозділ, який видав довідку ВПО,

– наголошують юристи.

Коли переселенця можуть позбавити відповідного статусу

Це відбувається у кількох випадках:

якщо переселенець сам подав заяву про відмову від статусу ВПО;

якщо він повернувся на постійне місце проживання;

якщо він виїжджає на постійне місце проживання за кордон;

якщо він скоїв кримінальний злочин;

якщо виявлено факт недостовірної інформації про його місце перебування.

У всіх цих випадках виплати для внутрішньо переміщених осіб припиняються.

Що трапиться, якщо не зняти себе з обліку

Після виявлення невідповідностей усі незаконно сплачені гроші доведеться повернути державі. Причому, якщо переселенець не захоче повернути їх добровільно, нараховану суму стягнуть через суд.

Юристи додають, що сьогодні дізнатися про перебування переселенця зовсім не складно. Приховування інформації можна виявити як за геолокацією, так і за останніми операціями із банківською карткою.

Зверніть увагу. Наразі електронна послуга подачі заяви про переміщення відсутня, а її відповідна сторінка, що деякий час існувала, зараз повідомляє про помилку.

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