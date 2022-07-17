Такими є дані станом на 14 липня. Держава компенсує роботодавцям витрати на оплату праці внутрішньопереміщених осіб.

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Скільки переселенців отримали роботу

За даними Міністерства економіки, за цією програмою вже понад 7 400 внутрішньопереміщених осіб отримали роботу. У рамках урядової програми, роботодавці отримують компенсації у розмірі 6 500 гривень за кожного працівника з-поміж переселенців. Ці виплати можна отримати протягом 2 місяців з дня офіційного працевлаштування внутрішньопереміщеної особи.

У межах програми роботодавцям сумарно виплатили 37,3 мільйона гривень.

Заступниця міністра економіки Тетяна Бережна зазначила, що урядова програма стимулюватиме роботодавців працевлаштовувати переселенців, щоб ті могли швидше адаптуватися до нового місця проживання.

Через війну мільйони українців стали внутрішньо переміщеними особами. Важливим завданням держави є надати цим людям підтримку. Компенсація оплати праці ВПО стимулюватиме бізнес працевлаштовувати вимушених переселенців. Люди зможуть отримувати зарплатню, щоб винаймати житло, годувати родини та швидше адаптуватися до нового місця проживання. Водночас програма компенсації допоможе підтримати бізнес та сприяти його активізації,

– наголосила Бережна.

Як роботодавцю отримати компенсацію від держави

Для того, щоб отримати компенсацію за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи, роботодавець повинен відповідати 3 критеріям:

стояти на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

подати податкову звітність за 4 квартал 2021 або весь 2021 рік;

не бути бюджетною організацією або фондом соціального страхування.

Якщо роботодавець відповідає усім критеріям, то він повинен укласти трудовий договір з людиною, яку бере на роботу та зареєструвати дані про неї, що можна зробити через портал "Дія". Протягом 5 днів після цього можна подати заявку на компенсацію від держави, додавши до неї документи, які підтверджують виплати та відрахування.

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