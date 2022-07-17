Таковы данные по состоянию на 14 июля. Государство компенсирует работодателям расходы на оплату труда внутренне перемещенных лиц.

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Сколько переселенцев получили работу

По данным Министерства экономики, по этой программе уже более 7400 внутренне перемещенных получили работу. В рамках правительственной программы, работодатели получают компенсации в размере 6 500 гривен за каждого работника из числа переселенцев. Эти выплаты можно получить в течение двух месяцев со дня официального трудоустройства внутриперемещенного лица.

В рамках программы работодателям суммарно выплатили 37,3 миллионов гривен.

Замминистра экономики Татьяна Бережная отметила, что правительственная программа будет стимулировать работодателей трудоустраивать переселенцев, чтобы те могли быстрее адаптироваться к новому месту жительства.

Из-за войны миллионы украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Важной задачей государства является оказать этим людям поддержку. Компенсация оплаты труда ВПЛ будет стимулировать бизнес трудоустраивать вынужденных переселенцев. Люди смогут получать зарплату, чтобы снять жилье, кормить семьи и быстрее адаптироваться к новому месту жительства. В то же время программа компенсации поможет поддержать бизнес и способствовать его активизации.

– подчеркнула Бережная.

Как работодателю получить компенсацию от государства

Для того чтобы получить компенсацию за трудоустройство внутренне перемещенного лица, работодатель должен соответствовать 3 критериям:

стоять на учете как плательщик единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

представить налоговую отчетность за 4 квартал 2021 года или весь 2021 год;

не являться бюджетной организацией или фондом социального страхования.

Если работодатель отвечает всем критериям, он должен заключить трудовой договор с человеком, которого берет на работу и зарегистрировать данные о нем, что можно сделать через портал "Дия". В течение 5 дней после этого можно подать заявку на компенсацию от государства, добавив в нее документы, подтверждающие выплаты и отчисления.

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