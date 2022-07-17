Щоб отримати виплати на проживання, переселенці повинні мати статус ВПО. Іноді його надають і без офіційної реєстрації місця проживання на тимчасово окупованих територіях України.

До теми Деяким переселенцям доведеться повернути державі виплати із ВПО

Кому надають такий статус

Статус ВПО можуть отримати жителі територіальних громад, які розташовані у районах проведення бойових дій, перебувають у тимчасовій окупації, оточенні чи блокуванні.

За інформацією на 14 липня 2022 року до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах бойових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні чи блокуванні, входить 313 територіальних громад 9 областей:

Донецької — 66 громад;

Харківської — 51 громада;

Дніпропетровської — 7 громад;

Луганської — 37 громад;

Запорізької — 54 громади;

Херсонської — 49 громад;

Миколаївської — 25 громад;

Сумської — 19 громад;

Чернігівської — 5 громад.

Цей перелік узгодило Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій. Внутрішньо переміщені особи, які переїхали з визначених громад, отримають грошову допомогу від держави.

У Мінінтеграції пояснили, що у випадку, коли людина зареєстрована в одній із зазначених областей, алеїї громада відсутня в цьому переліку, то треба звернутися до своєї військової адміністрації. Це можна зробити особисто або через гарячу лінію й уточнити інформацію.

Статус ВПО без реєстрації на ТОТ

Якщо людина евакуювалась і має документи, то статус ВПО можна отримати одразу після евакуації. Її документи мають підтверджувати, що вона живе у зазначених громадах.

Щоб отримати статус ВПО треба звернутися до органів місцевого самоврядування або центру надання адміністративних послуг.

Щоб це зробити – варто слідувати інструкції

Звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради / центру надання адмінпослуг (у період дії воєнного стану). Надати докази, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення.

Бувають ситуації, коли у ВПО немає документів, які підтверджують те, що вона перебувала або живе на тимчасово окупованих територіях. Тоді доказом перебування на тимчасово окупованих територіях України без офіційної реєстрації місця проживання можуть бути:

військовий квиток з відомостями щодо проходження військової служби;

трудова книжка із записами про трудову діяльність;

документ, що підтверджує право власності на рухоме/нерухоме майно;

свідоцтво про базову загальну середню освіту;

атестат про повну загальну середню освіту;

документ про професійно-технічну освіту;

документ про вищу освіту (науковий ступінь);

довідка з місця навчання;

медичні документи;

фотографії, відеозаписи тощо.

Переселенці в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення мільйони українців вимушено покинули свої оселі. Тож пошук житла став надзвичайно важливим для них, але є й ті, хто обдурює людей в цьому випадку. Ірина Верещук закликала не робити такого, адже люди і так постраждали і переживають стрес від дій агресора.

Від держави переселенцям виплачують по 2000 гривень, або по 3000 гривень (на дітей та осіб з інвалідністю). Товариство Червоного Хреста України надає виплати малозабезпеченим сім’ям, які мають відповідний офіційний статус. Надають підтримку в розмірі 2500 гривень на особу.ООН також допомагає внутрішньо переміщеним українцям. На одну людину виплачують 2220 гривень упродовж трьох місяців. Списки отримувачів формує Мінсоцполітики.

Як допомагають переселенцям у Львові: дивіться відео