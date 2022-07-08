На цьому зробила акцент міністерка Ірина Верещук. Вона зауважила, що 7 липня провели спеціальну нараду, яка стосувалась вимушено переміщених осіб. Під час неї підіймалось питання не лише тимчасового житла, а й прихистку, який українці можуть втратити.

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Переселенців починають виселяти

Ірина Верещук зауважила, що багато переселенців усе ще мешкають у школах, лікарнях, санаторіях або інших місцях компактного проживання. Усі ці установи прихистили українців у перші дня або ж тижні війни, розв'язаної росією.

Водночас слід зауважити, що від переселенців починають надходити скарги. Вони стосуються того, що з деяких установ їх просто виселяють.

Розумію, що можуть бути різні обставини та причини. Але це неприпустимо, щоб людей виставляли просто на вулицю. Хочу, щоб мене зараз добре почули власники та керівники таких установ,

– наголосила Верещук.

Вона зауважила, що наразі можна підіймати лише питання переселення. Але й це має відбуватись без погіршення умов тих, кому довелось покинути свої домівки від початку війни. Що стосується виселення, то про це взагалі не може бути мови.

Міністерка нагадала, що це неприпустимо. Ще й напередодні початку осінньо-зимового періоду. Ірина Верещук додала, що слід розуміти, що на місці переселенців, котрі втратили житло, міг бути кожен з нас.

Вона також звернулась до самих переселенців. Їх міністерка закликала повідомляти про виселення з місць компактного проживання. Для цього слід телефонувати на гарячу лінію Міністерства реінтеграції 1548 або ж залишати коментарі під цією публікацією.

У Києві з'явився ще один центр допомоги ВПО

Нагадаємо, що напередодні запрацював ще один центр для переселенців у Києві. Він відчинив свої двері у Деснянському районі столиці. Зауважимо, що це вже третій центр комплексної консультації для внутрішньо переміщених осіб.

Його співробітники допоможуть переселенцям оформити необхідні документи, отримати пільги, працевлаштуватись. Також вони займаються влаштуванням дітей до закладів освіти та іншими питаннями, з якими можуть стикатись ті, кому довелось покинути свою домівку.

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