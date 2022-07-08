На этом сделала акцент министр Ирина Верещук. Она отметила, что 7 июля провели специальное совещание, которое касалось вынужденно перемещенных лиц. Во время него поднимался вопрос не только временного жилья, но и убежища, которое украинцы могут потерять.

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Переселенцев начинают выселять

Ирина Верещук отметила, что многие переселенцы все еще живут в школах, больницах, санаториях или других местах компактного проживания. Все эти учреждения приютили украинцев в первые дни или недели войны, которую развязала россия.

В то же время следует отметить, что от переселенцев начинают поступать жалобы. Они касаются того, что из некоторых учреждений их просто выселяют.

Понимаю, что могут быть разные обстоятельства и причины. Но это недопустимо, чтобы людей выставляли прямо на улицу. Хочу, чтобы меня сейчас хорошо услышали владельцы и руководители таких учреждений,

– подчеркнула Верещук.

Она отметила, что сейчас можно поднимать только вопросы переселения. Но и это должно происходить без ухудшения условий тех, кому пришлось покинуть свои дома с начала войны. Что касается выселения, то об этом вообще не может быть и речи.

Министр напомнила, что это недопустимо. Еще и накануне начала осенне-зимнего периода. Ирина Верещук добавила, что следует понимать, что на месте потерявших жилье переселенцев мог быть каждый из нас.

Она обратилась к самим переселенцам. Их министр призвала сообщать о выселении из мест компактного проживания. Для этого следует звонить на горячую линию Министерства реинтеграции 1548 или оставлять комментарии под этой публикацией.

В Киеве появился еще один центр помощи ВПЛ

Напомним, что накануне заработал еще один центр для переселенцев в Киеве. Он открыл свои двери в Деснянском районе столицы. Это уже третий центр комплексной консультации для внутренне перемещенных лиц.

Его сотрудники помогут переселенцам оформить необходимые документы, получить льготы, трудоустроиться. Также они занимаются устройством детей в учебные заведения и другими вопросами, с которыми могут сталкиваться те, кому пришлось покинуть свой дом.

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