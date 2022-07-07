Центр комплексной консультации для внутренне перемещенных лиц был открыт в Деснянском районе столицы. Это уже третье такое заведение для помощи вынужденным переселенцам, проживающим в Киеве.
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В Киеве появился еще один центр для переселенцев
Заместитель главы КГГА Марина Хонда рассказала, что в Деснянском районе с 24 февраля зарегистрировали почти 11 тысяч внутренне перемещенных лиц, из которых более 1400 – дети. Вопросы людей в разных районах Киева схожи – оформление документов, льготы, трудоустройство, устройство детей в учебные заведения и т.д.
И такие центры очень удобны, поскольку вынужденные переселенцы могут получить всю необходимую информацию в одном месте, и им не нужно посещать разные учреждения. Кроме того, они могут получить продуктовую помощь от Общества Красного Креста,
– заметила Хонда.
Замглавы КГГА добавила, что ранее такие центры открыли в Шевченковском и Соломенском районах столицы. Планируется, что они появятся и в других районах.
Смотрите фото из нового центра для переселенцев / Фото КГГА
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График работы столичных центров для переселенцев
Хонда также напомнила график консультаций в киевских центрах для переселенцев:
- В Шевченковском районе консультации проходят по пятницам с 10:00 до 16:00 на улице Владимирской, 51-Б.
- В Соломенском – каждую среду с 10:00 до 17:00 на улице Волынской, 2.
- В Деснянском – каждый четверг с 10:00 до 17:00 на улице Бальзака, 28 ("БиблиоХаб").
К консультациям привлекли следующие районные учреждения и организации:
- Управление социальной защиты;
- Управление образования;
- Отдел здравоохранения;
- Центр предоставления административных услуг;
- Левобережный центр предоставления бесплатной правовой помощи;
- Центр социальных служб;
- Пенсионный фонд;
- Общество Красного Креста Украины.
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