Центр комплексной консультации для внутренне перемещенных лиц был открыт в Деснянском районе столицы. Это уже третье такое заведение для помощи вынужденным переселенцам, проживающим в Киеве.

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В Киеве появился еще один центр для переселенцев

Заместитель главы КГГА Марина Хонда рассказала, что в Деснянском районе с 24 февраля зарегистрировали почти 11 тысяч внутренне перемещенных лиц, из которых более 1400 – дети. Вопросы людей в разных районах Киева схожи – оформление документов, льготы, трудоустройство, устройство детей в учебные заведения и т.д.

И такие центры очень удобны, поскольку вынужденные переселенцы могут получить всю необходимую информацию в одном месте, и им не нужно посещать разные учреждения. Кроме того, они могут получить продуктовую помощь от Общества Красного Креста,

– заметила Хонда.

Замглавы КГГА добавила, что ранее такие центры открыли в Шевченковском и Соломенском районах столицы. Планируется, что они появятся и в других районах.

Смотрите фото из нового центра для переселенцев / Фото КГГА

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График работы столичных центров для переселенцев

Хонда также напомнила график консультаций в киевских центрах для переселенцев:

В Шевченковском районе консультации проходят по пятницам с 10:00 до 16:00 на улице Владимирской, 51-Б.

В Соломенском – каждую среду с 10:00 до 17:00 на улице Волынской, 2.

В Деснянском – каждый четверг с 10:00 до 17:00 на улице Бальзака, 28 ("БиблиоХаб").

К консультациям привлекли следующие районные учреждения и организации:

Управление социальной защиты;

Управление образования;

Отдел здравоохранения;

Центр предоставления административных услуг;

Левобережный центр предоставления бесплатной правовой помощи;

Центр социальных служб;

Пенсионный фонд;

Общество Красного Креста Украины.

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