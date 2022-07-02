ВПЛ смогут получать выплаты даже в случае потери паспорта

Многие переживают относительно того, смогут ли оформить все без паспорта, поскольку при определенных обстоятельствах документ был потерян. Ответ – да, смогут. 1 июля Кабинет Министров Украины принял постановление, согласно которому встать на учет переселенцев и начать получать выплаты можно без паспорта. Об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Для этого можно будет использовать документы из приложения "Дия", в частности єДокумент, или справку о том, что лицо обратилось за оформлением паспорта в Государственную миграционную службу,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что цель такого решения – помочь людям, которые переместились из зоны боевых действий и лишились документов.

Проект постановления разработан Минреинтеграции совместно с Минсоцполитики и ГМС по результатам совещания под председательством вице-премьер-министра Украины – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.

В Минреинтеграции подчеркнули, что государству не следует заставлять людей месяц или два ждать документов, они должны получать помощь сразу.