ВПО зможуть отримувати виплати навіть у разі втрати паспорта

Чимало людей переживають щодо того, чи зможуть оформити все без паспорта, оскільки за певних обставин документ було втрачено. Відповідь – так, зможуть. 1 липня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, відповідно до якої стати на облік переселенців та почати отримувати виплати можна без паспорта. Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Для цього можна буде використати документи з додатку "Дія", зокрема, єДокумент, або довідку про те, що особа звернулася за оформленням паспорта до Державної міграційної служби,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мета такого рішення – допомогти людям, які перемістилися із зони бойових дій і втратили документи.

Проєкт постанови розроблений Мінреінтеграції спільно із Мінсоцполітики та ДМС за результатами наради під головуванням віцепрем'єр-міністерки України – міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

В Мінреінтеграції наголосили, що державі не слід примушувати людей місяць чи два чекати на документи, вони мають одержувати допомогу одразу.