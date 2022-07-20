Как переселенцу без паспорта получить выплату от государства: объяснение от правительства

Даже если вынужденно перемещенное лицо потеряло паспорт, то оно может получить денежную помощь от государства. Для этого нужно подать заявление на паспорт и пройти идентификацию.

О получении помощи для ВПЛ рассказал заместитель министра реинтеграции оккупированных территорий Павел Козырев в эфире всеукраинского телемарафона. Он отметил, что можно подать помощь со справкой от Государственной миграционной службы.

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Со справкой от миграционной службы можно податься на ВПЛ

Эта справка имеет утвержденный вид, с ней можно прийти в ЦПАУ, в территориальное подразделение Государственной миграционной службы, и это будет основанием начать процесс регистрации, податься на помощь и ждать, когда выдадут новый паспорт,

– объяснил Павел Козырев.

Сейчас количество вынужденно перемещенных лиц в Украине достигает более 7 миллионов. Проблема с потерей паспорта – очень острая, ведь раньше без него человек не мог претендовать на выплаты. Помогло разрешить эту сложную ситуацию постановление правительства.

Для граждан в профильном министерстве работает "горячая линия"

Объем этой проблемы – несколько сотен тысяч человек, которые месяц – два, были три случая, не могут дождаться паспорта, а значит остаются один на один с ситуацией, когда у тебя ничего нет,

– сказал заместитель министра.

Для того чтобы получить необходимую информацию, люди, которые были вынуждены покинуть свои дома, могут обращаться на "горячую линию" – 1548. Все обращения сотрудники классифицируют и дают на них ответы.

ВПО советуют эффективно пользоваться приложением "Дия", ведь там регистрация и получение помощи наиболее доступно. В Минреинтеграции говорят, что бывают и сбои, поэтому людям и советуют обращаться на "горячую линию".

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Выплаты ВПЛ: последние новости

В Минсоцполитики рассказали, что по состоянию на начало июля Украина выплатила внутренне перемещенным лицам более 22 миллиардов гривен.

В профильном министерстве отметили, что задержки действительно бывают – из-за большой нагрузки на органы соцзащиты.

Также отдельные группы лиц могут быть вынуждены вернуть часть выплат. Это произойдет в случае, если люди покинут временное место жительства без информирования соцслужб.

Если ВПЛ будут возвращаться домой – то и выплаты будут считаться незаконными.

Узнайте в видео, сколько помощи получают ВПЛ во Львове: