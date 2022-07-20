Про отримання допомоги для ВПО розповів заступник міністра реінтеграції окупованих територій Павло Козирєв в ефірі всеукраїнського телемарафону. Він зазначив, що можна податись на допомогу з довідкою від Державної міграційної служби.
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З довідкою від міграційної служби можна податись на ВПО
Ця довідка має затверджений вигляд, з нею можна прийти до ЦНАПу, до територіального підрозділу Державної міграційної служби, і це буде підставою розпочати процес реєстрації, податися на допомогу і чекати, коли видадуть новий паспорт,
– пояснив Павло Козирєв.
Наразі кількість вимушено переміщених осіб в Україні сягає більше ніж 7 мільйонів. Проблема з втратою паспорта – дуже гостра, адже раніше без нього людина не могла претендувати на виплати. Допомогла вирішити цю складну ситуацію постанова уряду.
Для громадян в профільному міністерстві працює "гаряча лінія"
Обсяг цієї проблеми – кілька сотень тисяч людей, які місяць – два, були випадки, що три, не можуть дочекатися паспорта, а значить залишаються один на один з ситуацією, коли в тебе нічого нема,
– сказав заступник міністра.
Для того, аби отримати необхідну інформацію, люди, що були змушені покинути свої домівки, можуть звертатись на "гарячу лінію" – 1548. Усі звернення співробітники класифікують та дають на них відповіді.
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Виплати ВПО: останні новини
- У Мінсоцполітики розповіли, що станом на початок липня Україна виплатила внутрішньо переміщеним особам понад 22 мільярди гривень.
- У профільному міністерстві зазначили, що затримки справді бувають – через велике навантаження на органи соцзахисту.
- Також окремі групи осіб можуть бути вимушені повернути частину виплат. Це станеться у випадку, якщо люди покинуть тимчасове місце проживання без інформування соцслужб.
- Якщо ВПО повертатимуться додому – то і виплати вважатимуться незаконними.
Дізнайтесь у відео, скільки допомоги отримують ВПО у Львові: